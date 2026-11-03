U23 Thái Lan rơi vào thế khó tại giải tứ hùng ở Gia Lai

U23 Thái Lan vắng nhiều trụ cột ở trận gặp U23 Việt Nam.

Bóng đá Thái Lan đang đối mặt với hàng loạt khó khăn trước thềm FIFA Days tháng 11. Đáng chú ý, U23 Thái Lan sẽ chạm trán U23 Việt Nam ngay trận mở màn giải giao hữu tứ hùng quốc tế tại Gia Lai, diễn ra từ ngày 10/11 đến 14/11.

Theo truyền thông Thái Lan, lịch thi đấu 3 trận trong 5 ngày với mật độ 2 ngày/trận đang khiến ban huấn luyện gặp nhiều khó khăn trong việc sắp xếp đội hình và hoàn thiện chiến thuật.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất lại nằm ở cuộc chiến nhả người giữa Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) và các CLB Thai League. Do Cúp C1 Đông Nam Á diễn ra sát FIFA Days, nhiều đội bóng kiên quyết giữ chân trụ cột. Chủ tịch FAT Madam Pang thậm chí phải trực tiếp thương lượng với từng CLB để giải quyết tình hình.

Không chỉ vậy, U23 Thái Lan còn đối diện cuộc đại tu lực lượng khi chia tay tới 9 cầu thủ giàu kinh nghiệm do không còn đủ điều kiện tham dự các giải đấu trẻ trong tương lai. Những cái tên đáng chú ý như Oussama Thiangkham, Waris Choolthong, Kakana Khamyok và Seksan Ratree đều không còn góp mặt.

Việc mất hàng loạt trụ cột khiến U23 Thái Lan đứng trước thách thức lớn trong quá trình xây dựng thế hệ mới. Trong bối cảnh lực lượng chưa ổn định, chuyến làm khách tại Gia Lai và cuộc đối đầu với U23 Việt Nam sẽ là bài kiểm tra đầy áp lực đối với đội bóng xứ Chùa vàng.