U23 Thái Lan mang đến Gia Lai VTV Cup 2026 những nhân tố đáng chú ý

Tại trận ra quân môn bóng đá nam ASIAD 2026 gặp U23 Kyrgyzstan ngày 16.9, U23 Thái Lan đã tạo nên màn ngược dòng đáng nhớ. Bị dẫn trước 0-2, đội bóng Đông Nam Á vẫn kiên trì tìm kiếm cơ hội và giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

U23 Thái Lan là đối thủ đáng gờm tại Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: ThailandNT

Jehhanafee Mamah là người thắp lên hy vọng với bàn rút ngắn tỷ số ở phút 55, trước khi Paripan Wongsa trở thành nhân vật quyết định. Được tung vào sân trong hiệp hai, tiền đạo này lập cú đúp ở các phút 69 và 73, giúp U23 Thái Lan hoàn tất cuộc lội ngược dòng.

Màn thể hiện của hai cầu thủ cho thấy chiều sâu lực lượng cũng như khả năng tạo đột biến của U23 Thái Lan. Đáng chú ý, cả Paripan Wongsa và Jehhanafee Mamah đều có tên trong danh sách 23 cầu thủ tham dự Gia Lai VTV Cup 2026.

Ngoài ra, hàng công đội bóng "xứ chùa vàng" còn có Worawut Noisri. Tiền đạo sinh năm 2005 từng ghi bàn trong chiến thắng 5-1 trước U23 Hồng Kông (Trung Quốc) tại vòng bảng ASIAD 2026. Khả năng tham gia tấn công cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế giúp Worawut trở thành phương án đáng chờ đợi.

Tiền đạo Paripan Wongsa là nhân tố đáng chú ý nhất của U23 Thái Lan tại giải. Ảnh: ThailandNT

Ở hàng phòng ngự, thủ môn Sirassawut Wongruankham cũng là gương mặt đáng chú ý. Cầu thủ sinh năm 2005 từng được trao cơ hội ở cấp độ châu lục, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu cho đội tuyển trẻ Thái Lan.

Theo lịch thi đấu, U23 Thái Lan sẽ gặp chủ nhà U23 Việt Nam lúc 19 giờ ngày 10.11 trong trận ra quân. Tiếp đó, đội lần lượt đối đầu U23 Qatar lúc 15 giờ ngày 12.11 và U23 Singapore lúc 15 giờ ngày 14.11.

Cuộc chạm trán với U23 Việt Nam ngay ngày khai mạc được dự báo sẽ thu hút sự quan tâm lớn. Đây không chỉ là cơ hội để hai đội kiểm nghiệm lực lượng, mà còn là dịp để những gương mặt từng tỏa sáng tại ASIAD 2026 tiếp tục khẳng định khả năng trên sân Pleiku.