U23 Thái Lan hội quân đội hình mạnh nhất nghênh chiến U23 Việt Nam

U23 Thái Lan đã triệu tập những cầu thủ tốt nhất trong độ tuổi từ 21 trở xuống để tham dự giải đấu giao hữu quốc tế tại Gia Lai trong tháng 11/2026.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) xác định giải đấu sắp tới là đợt tập dượt quan trọng để U23 Thái Lan chuẩn bị cho những chiến dịch hàng đầu trong năm 2027 và 2028.

Tiền đạo Thái Lan Paripan Wongsa (19) của U23 Thái Lan. Ảnh: FAT

Đáng chú ý, xuất hiện trong danh sách sang Việt Nam lần này có hai cái tên sáng giá là Jehhanafee Mamah và Paripan Wongsa. Trong đó, Jehhanafee Mamah từng góp mặt ở Đội tuyển Thái Lan tranh tài tại ASEAN Cup 2026 - giải đấu mà họ đã để thua chính Đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết.

Trong khi đó, Paripan Wongsa chính là nhân tố tạo ấn tượng lớn nhất trong hành trình của U23 Thái Lan tại ASIAD 2026 trên đất Nhật Bản.

Bên cạnh đó, gương mặt trẻ sinh năm 2006 Phongsakon Sangkasopha cũng là cái tên đòi hỏi sự cảnh giác cao độ từ hàng thủ đối phương. Cầu thủ này đang thể hiện phong độ bùng nổ trong màu áo CLB Ratchaburi với chuỗi 7 pha lập công chỉ sau 5 lần ra sân gần nhất, nổi bật là bàn thắng vào lưới Vissel Kobe tại đấu trường AFC Champions League.

Hiện tại, U23 Việt Nam cũng đang nắm giữ đội hình mạnh nhất. Ảnh: VFF

Theo lịch thi đấu, U23 Thái Lan sẽ mở màn giải giao hữu ở Gia Lai bằng cuộc đối đầu với đội chủ nhà U23 Việt Nam lúc 19h ngày 10/11. Đây cũng chính là trận đấu được chờ đợi nhất của giải.

Lịch thi đấu Giải Giao hữu U23 Quốc tế. Ảnh: VFF