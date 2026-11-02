U23 Singapore triệu tập bộ đôi từng thi đấu tại Bồ Đào Nha dự Gia Lai VTV Cup

Khairin Nadim Bin Rahim nằm trong danh sách U23 Singapore chuẩn bị sang Việt Nam đá giao hữu.

U23 Singapore gây chú ý khi công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự Giải bóng đá giao hữu U23 quốc tế - Gia Lai VTV Cup 2026. Đáng chú ý, đội bóng đảo quốc sư tử triệu tập hai cầu thủ từng có thời gian phát triển sự nghiệp tại Bồ Đào Nha, hứa hẹn mang đến những màu sắc mới cho đội hình.

Hai cái tên đáng chú ý là Khairin Nadim Bin Rahim và Nur Muhammad Asis Ijlalil Bin Junaidi. Cả hai đều sinh năm 2004 và từng có cơ hội trải nghiệm môi trường bóng đá châu Âu.

Trong đó, Khairin Nadim được xem là một trong những gương mặt triển vọng của bóng đá Singapore. Tiền đạo sinh năm 2004 từng đi vào lịch sử Singapore Premier League khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân tại giải đấu này, ở tuổi 15.

Trưởng thành từ hệ thống bóng đá trong nước, Khairin Nadim từng khoác áo Young Lions và Lion City Sailors trước khi tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp tại châu Âu. Tháng 2/2025, chân sút này gia nhập FC Vizela của Bồ Đào Nha, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong hành trình thi đấu chuyên nghiệp.

Hiện tại, Khairin Nadim đang khoác áo Hougang United theo dạng cho mượn từ Lion City Sailors. Không chỉ có kinh nghiệm thi đấu ở cấp CLB, tiền đạo này còn từng góp mặt trong đội hình Singapore tham dự ba kỳ SEA Games liên tiếp vào các năm 2021, 2023 và 2025.

Bên cạnh Khairin Nadim, tiền vệ Nur Muhammad Asis Ijlalil Bin Junaidi cũng là nhân tố đáng chú ý. Cầu thủ sinh năm 2004 từng có thời gian thi đấu tại Bồ Đào Nha và được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm phương án cho tuyến giữa U23 Singapore tại giải đấu ở Gia Lai.

Ngoài bộ đôi từng trải nghiệm bóng đá châu Âu, U23 Singapore còn sở hữu một số gương mặt đáng chú ý khác. Tiền vệ Amir Syafiz Bin Abdul Rashid từng được trao băng đội trưởng trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026.

Đáng chú ý, danh sách lần này còn có sự xuất hiện của nhiều cầu thủ trẻ sinh năm 2007 và 2008 như Sarvin Raj, Harith Danish, Jaden Heng Kai Jian và Andy Reefqy. Đây được xem là cơ hội để những gương mặt trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khẳng định năng lực ở cấp độ U23.

Theo lịch thi đấu, U23 Singapore sẽ lần lượt chạm trán U23 Qatar lúc 15h00 ngày 10/11, U23 Việt Nam lúc 19h00 ngày 12/11 và U23 Thái Lan lúc 15h00 ngày 14/11.

Với sự góp mặt của những cầu thủ từng thi đấu tại Bồ Đào Nha cùng dàn nhân tố trẻ giàu tiềm năng, U23 Singapore hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng chú ý tại Gia Lai VTV Cup 2026. Đặc biệt, cuộc đối đầu với U23 Việt Nam ngày 12/11 sẽ là một trong những trận đấu được người hâm mộ quan tâm.