U23 Qatar mang dàn cầu thủ cao lớn đến Gia Lai VTV Cup 2026

Tiền đạo Mohamed Gouda thi đấu tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Ảnh: VFF

Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026 quy tụ bốn đội tuyển gồm U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore. Trong số này, U23 Qatar thu hút sự chú ý bởi những đặc điểm khác biệt về thể hình, thể lực và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Đại diện Tây Á mang đến phố Núi đội hình có nhiều cầu thủ trẻ sinh năm 2005 và 2006, trong đó không ít gương mặt đã được trao cơ hội ở các cấp độ đội tuyển trẻ quốc gia.

Điểm nổi bật trong danh sách đăng ký của U23 Qatar là chiều cao của các cầu thủ phòng ngự. Trung vệ Abdalla Mugib H T Gamer sở hữu chiều cao 1m92, nặng 92kg, trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý nhất về thể hình.

Bên cạnh đó, hai hậu vệ Aatif Magdi M Elamin và Yousef Mohammad A Alnizami lần lượt cao 1m89 và 1m88. Trong khung thành, thủ môn Abubaker Mohamed H Y Osman cũng có chiều cao 1m89.

Với những thông số này, U23 Qatar được kỳ vọng có lợi thế trong các pha tranh chấp tay đôi, không chiến và phòng ngự bóng bổng. Đây cũng là yếu tố có thể tạo ra khó khăn cho những đối thủ thiên về lối chơi phối hợp nhanh, kỹ thuật như U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.

Tuy nhiên, sức mạnh của đội bóng Tây Á không chỉ nằm ở nền tảng thể chất.

Theo danh sách tham dự giải, U23 Qatar sở hữu nhiều cầu thủ từng góp mặt trong các đợt tập trung, danh sách thi đấu tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026 và Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026.

Ở tuyến giữa, Bassam Adel Eid và Moath Ibrahim là hai cái tên đáng chú ý nhờ kinh nghiệm được tích lũy từ những chương trình tập trung và thi đấu cấp châu lục.

Ngoài ra, những cầu thủ như hậu vệ Marwan Sherif, tiền vệ Faisal Mohammad, Nawaf Alawi cùng các tiền đạo Yamaan Jarrar và Mohamed Khaled A G Gouda cũng từng có cơ hội góp mặt ở các cấp độ đội tuyển trẻ Qatar.

Việc sở hữu lực lượng có kinh nghiệm quốc tế là cơ sở để U23 Qatar tiếp tục hoàn thiện lối chơi, đồng thời thử nghiệm những phương án nhân sự phục vụ các mục tiêu trong tương lai.

Đối với các đội tuyển tham dự Gia Lai VTV Cup 2026, sự góp mặt của U23 Qatar mang đến cơ hội cọ xát với một đối thủ có phong cách thi đấu khác biệt.

Trong khi các đội bóng Đông Nam Á thường chú trọng tốc độ, sự linh hoạt và khả năng phối hợp kỹ thuật, đại diện Tây Á có thể khai thác lợi thế về thể hình, sức mạnh trong tranh chấp và các tình huống cố định.

Sự đối lập này hứa hẹn tạo nên những màn so tài hấp dẫn, đồng thời giúp các ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá khả năng thích nghi của cầu thủ trước những đối thủ sở hữu đặc điểm chuyên môn khác nhau.

Lịch thi đấu Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: VFF

Đáng chú ý, U23 Qatar sẽ gặp U23 Việt Nam vào lúc 19h ngày 14.11 trên sân vận động Pleiku. Đây là trận đấu cuối cùng của giải, đồng thời là một trong những cuộc đối đầu được người hâm mộ chờ đợi.

Với U23 Việt Nam, việc chạm trán đối thủ có nhiều cầu thủ cao lớn và từng trải nghiệm các giải đấu quốc tế sẽ là cơ hội kiểm nghiệm khả năng tổ chức phòng ngự, xử lý bóng dưới áp lực cũng như hiệu quả trong những tình huống tranh chấp.

Ở chiều ngược lại, U23 Qatar cũng có dịp đánh giá năng lực trước một đội tuyển trẻ Đông Nam Á, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị lực lượng.

Sự hiện diện của U23 Qatar không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn cho Gia Lai VTV Cup 2026 mà còn tạo thêm sức hút đối với khán giả phố Núi.

Cuộc so tài với U23 Việt Nam ngày 14.11 được kỳ vọng sẽ mang đến màn trình diễn hấp dẫn, khép lại giải đấu bằng một trận cầu đáng chờ đợi.