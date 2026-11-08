U23 Qatar đến Gia Lai, sẵn sàng tranh tài tại VTV Cup 2026

Các thành viên U23 Qatar đã được Ban tổ chức đón tiếp và bố trí nơi lưu trú chu đáo

Ngay khi đặt chân đến Gia Lai, các thành viên U23 Qatar đã được Ban tổ chức đón tiếp và bố trí nơi lưu trú tại Khách sạn Mường Thanh Grand Gia Lai, tạo điều kiện thuận lợi để đội bóng ổn định sinh hoạt, chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới.

Đáng chú ý, trong chương trình chào đón đội tuyển, Ban tổ chức đã chuẩn bị hoạt động trình diễn cồng chiêng truyền thống, mang đến cho các vị khách quốc tế cơ hội tìm hiểu nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Không chỉ thể hiện sự hiếu khách của địa phương, hoạt động này còn góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng của Gia Lai, tạo dấu ấn riêng cho giải đấu ngay từ thời điểm các đội bóng bắt đầu hội quân.

U23 Qatar là đội đầu tiên trong số ba đội tuyển khách mời quốc tế có mặt tại Pleiku. Theo kế hoạch, U23 Singapore và U23 Thái Lan cũng sẽ lần lượt đến Gia Lai trong những ngày tới, hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi bước vào tranh tài.

Giải bóng đá giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 quy tụ bốn đội tuyển gồm U23 Việt Nam, U23 Qatar, U23 Singapore và U23 Thái Lan. Các trận đấu diễn ra từ ngày 10 - 14.11 tại sân vận động Pleiku, hứa hẹn mang đến những cuộc so tài hấp dẫn giữa các đội bóng trẻ đến từ những nền bóng đá có phong cách và đặc điểm chuyên môn khác nhau.

U23 Qatar được chào đón khi đến Gia Lai

Đối với các đội tuyển tham dự, giải đấu là cơ hội quan trọng để kiểm nghiệm lực lượng, thử nghiệm những phương án chiến thuật và giúp các cầu thủ trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Bên cạnh ý nghĩa chuyên môn, việc đăng cai giải đấu còn góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến với bạn bè quốc tế, kết hợp hoạt động thể thao với giới thiệu bản sắc văn hóa và con người Tây Nguyên.

Với sự hiện diện của U23 Qatar cùng công tác chuẩn bị đón tiếp các đội khách, Gia Lai đang từng bước hoàn tất những khâu tổ chức, sẵn sàng cho ngày khai mạc giải đấu vào 10.11.