U23 Qatar bị U23 Singapore cầm chân trong trận ra quân

U23 Qatar đưa sang Việt Nam ở giải đấu giao hữu lần này với đội hình có nhiều cầu thủ trẻ sinh năm 2005, 2006. Ông Lacunza - Huấn luyện viên trưởng U23 Qatar đã chia sẻ trước giải đấu rằng đây là cơ hội để các tài năng trẻ tôi luyện.

Đông đảo khán giả đến theo dõi trận đấu đầu tiên của Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: Văn Ngọc

Dẫu vậy, đại diện của khu vực Tây Á vẫn được đánh giá nhỉnh hơn so với U23 Singapore. Đội bóng đến từ đảo quốc sư tử có nhiều cầu thủ trẻ đã được thi đấu ở môi trường quốc tế, song đứng trước U23 Qatar, họ vẫn có sự chênh lệch trình độ nhất định.

Thực tế trên sân đã thể hiện đẳng cấp giữa 2 nền bóng đá. Các cầu thủ U23 Qatar làm chủ hoàn toàn thế trận. Họ kiểm soát bóng lên đến gần 70% trong suốt hiệp 1 và đẩy đối phương vào thế phòng ngự.

Dù nhịp độ trận đấu không quá nhanh nhưng các chân sút của U23 Qatar vẫn thường xuyên uy hiếp khung thành của đội bóng Đông Nam Á. Phút 19, Alminhali tung cú dứt điểm ngoài vòng cấm đầy dũng mãnh nhưng thủ thành Yazid đã chơi cảnh giác.

Các cầu thủ U23 Qatar (phải) đã bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn trong hiệp 1. Ảnh: Văn Ngọc

Đến phút 35, bàn thắng tưởng chừng đã đến với U23 Qatar khi Edel Eid có mặt trong vòng cấm ở tư thế trống trải. Đáng tiếc, cú sút của anh đã bị cản phá bởi pha phản xạ xuất thần đến từ "người gác đền" bên phía U23 Singapore.

Thế trận tương tự tiếp tục được đội bóng Tây Á trình diễn trong hiệp 2. Tuy nhiên, hàng thủ của U23 Singapore đã bố trí chặt chẽ hơn. Họ đã làm tốt trong khâu phòng ngự từ xa giúp khung thành của Yazid được “yên ổn” hơn so với những gì diễn ra trong hiệp 1.

Các cầu thủ U23 Singapore (trái) đã chơi ổn định hơn trong hiệp 2. Ảnh: Văn Ngọc

Bởi vậy, nửa sau của trận đấu không có quá nhiều điểm nhấn về chuyên môn. Thay vào đó là những tình huống tranh chấp quyết liệt ở khu vực trung tuyến.

Không thể ghi bàn vào lưới nhau, cả 2 đội đành chấp nhận kết quả hòa 0-0. Đội bóng tiếc nuối hơn cả là U23 Qatar khi đã có những cơ hội ăn bàn mười mươi.