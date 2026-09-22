U23 Philippines dập tắt hi vọng của Kuwait, U23 Việt Nam hưởng lợi

Với mục tiêu buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp ở ASIAD 2026, U23 Kuwait nhập cuộc đầy thận trọng trong cuộc đối đầu với U23 Philippines. Tuy nhiên, chính sự chủ động và tinh thần thoải mái của đội bóng Đông Nam Á đã tạo nên khác biệt.

Ngay từ những phút đầu, U23 Philippines liên tục gây sức ép và bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 19. Từ tình huống tạt bóng bên cánh phải, hàng thủ Kuwait xử lý thiếu chắc chắn, tạo điều kiện để Rublico nhanh chóng chớp thời cơ, đưa bóng vào lưới mở điểm cho đội nhà.

U23 Philippines bất ngờ đánh bại U23 Kuwait - Ảnh: Asean Football

Sau bàn thắng, U23 Philippines tiếp tục chơi tự tin và suýt nhân đôi cách biệt ở phút 32. Rontini bật cao đánh đầu trong vòng cấm, nhưng thủ môn Shehab của Kuwait đã có pha phản xạ xuất sắc bằng chân để cứu thua.

Ở chiều ngược lại, U23 Kuwait cũng tạo ra một số cơ hội nguy hiểm. Ngay trước giờ nghỉ, thủ môn Guimaraes bên phía Philippines có pha băng ra chưa tốt, nhưng hàng phòng ngự kịp thời hỗ trợ, ngăn cản cú dứt điểm của Almatar.

Sang hiệp hai, U23 Kuwait nỗ lực đẩy cao đội hình và có được bàn gỡ hòa 1-1 nhờ pha đốt lưới nhà của cầu thủ Philippines. Đến phút 90+2, Philippines bất ngờ được hưởng phạt đền và Aldeguer không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ấn định tỷ số 2-1.

Chiến thắng này giúp U23 Philippines có màn chia tay ASIAD 2026 trong thế ngẩng cao đầu, đồng thời khiến U23 Kuwait đánh mất cơ hội cạnh tranh tấm vé vào vòng tứ kết bảng C. Kết quả này cũng gián tiếp giúp U23 Việt Nam chắc chắn giữ vị trí nhì bảng và giành quyền đi tiếp.

Ghi bàn

U23 Philippines: Rublico (19'), Aldeguer (90+2')

U23 Kuwait: Scott Woods (66' phản lưới)

Đội hình xuất phát

U23 Philippines: Guimaraes, Rosquillo, Rontini, Ortega, Baldisimo, Scott Woods, Gavin Muens, Lucero, Ethan Smith, Rublico, Aldeguer

U23 Kuwait: Shehab, Al Enezi, Al Mehtab, Eisa, Al Barazi, Shammouh, Al Abdulsalam, Almatar, Al Qaisi, Alembailesh, Al Mutairi

Xếp hạng bảng C chung cuộc