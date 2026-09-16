U23 Nhật Bản thắng nhọc trận ra quân Asiad 20

Dù không triệu tập quá nhiều cầu thủ đang thi đấu tại J-League 1, U23 Nhật Bản vẫn được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho tấm HCV bóng đá nam ASIAD 20 nhờ nền tảng kỹ thuật, khả năng tổ chức lối chơi và sự đồng đều trong đội hình. Trước U23 Hong Kong (Trung Quốc), đội chủ nhà nhanh chóng kiểm soát thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm.

U23 Nhật Bản thắng vất vả U23 Hong Kong (Trung Quốc) - Ảnh: JFA

Tuy nhiên, các chân sút U23 Nhật Bản lại tỏ ra thiếu chính xác trong những tình huống quyết định. Họ liên tục bỏ lỡ cơ hội từ các pha dứt điểm cận thành, sút xa cho tới những tình huống đối mặt thủ môn. Trong khi đó, U23 Hong Kong cũng có thời điểm khiến đối thủ phải giật mình với những pha phản công và tình huống cố định.

Phải đến phút 39, sức ép của U23 Nhật Bản mới được cụ thể hóa. Từ pha phối hợp tấn công đẹp mắt, Ishii thực hiện cú giật gót tinh tế tạo điều kiện cho đồng đội băng xuống, trước khi chính anh xuất hiện đúng lúc để nhận bóng và mở tỷ số.

Sang hiệp hai, U23 Nhật Bản tiếp tục duy trì thế áp đảo nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc gia tăng cách biệt. Nhiều cơ hội tiếp tục bị bỏ lỡ, trong đó có pha đánh đầu đưa bóng trúng xà ngang.

Phải đến phút 89, đội chủ nhà mới có bàn thắng thứ hai. Cầu thủ vào sân thay người Nagano tận dụng tình huống phạt góc để dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Nhật Bản.

Ba điểm trong ngày ra quân giúp U23 Nhật Bản có khởi đầu thuận lợi tại ASIAD 20, dù màn trình diễn cho thấy hàng công vẫn cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội

Ghi bàn: Ishii 39', Nagano 89'

Đội hình xuất phát:

U23 Nhật Bản: Pisano, Ishii, Kihiro, Michiwaki, Mori, Nagano, Okabe, Senagi, Shosuke, Yasuda, Yuto.

U23 Hồng Kông (TQ): Poon Sheung-Hei, Helio, Ichikawa, Korani, Ngan Cheuk-Pan, Ng Yu-Hei, Kohki Sung, Lok-To Tsang, Yi-Hang Ellison Tsang, Michael Udebuluzor, Chun-Ming Robbie Wu.