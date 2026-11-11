U19 Việt Nam thua Trung Quốc trong ngày ra mắt HLV Hoàng Anh Tuấn

Ngay sau tiếng còi khai cuộc trên sân Trung tâm Thể thao Song Lưu, Thành Đô, Trung Quốc, đội chủ nhà dâng cao, tích cực tấn công và liên tục gây sức ép lên hàng thủ U19 Việt Nam. Khoảng hơn 10 phút đầu trận, hàng phòng ngự của HLV Hoàng Anh Tuấn chơi kín kẽ và chắc chắn. Sự an tâm nơi tuyến dưới là tiền đề để từ phút thứ 10 trở đi, U19 Việt Nam lấy lại thế trận và đẩy cao đội hình.

Tuy nhiên, đội bóng áo trắng nhận bàn thua khi bắt đầu để lộ khoảng trống. Từ pha phản công, Ngô Hoàng Anh phạm lỗi với Zhang Jiaming bên cánh phải và nhận thẻ vàng. Từ quả đá phạt trực tiếp sau đó, Yang Zhanpeng lập siêu phẩm với cú sút khó. Thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc dù nỗ lực bay người, nhưng không thể ngăn bóng đập cột dọc rồi bay vào lưới.

Bàn mở tỷ số giúp U19 Trung Quốc chơi tự tin và thoải mái. Đoàn quân của HLV Dejan Durdevic tiếp tục duy trì thế trận tấn công khi dẫn trước 1 bàn. Trong khi U19 Trung Quốc chơi chủ động, kiểm soát thế trận và liên tục tạo ra những pha hãm thành đầy sóng gió, U19 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi cũng như chưa có cơ hội ăn bàn nào thực sự rõ ràng.

Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về U19 Trung Quốc, đội áp đảo hầu hết thời gian trong 45 phút đầu tiên. U19 Việt Nam chơi tốt hơn trong hiệp hai, nhưng lại nhận bàn thua tiếp theo khi đang nỗ lực tấn công. Phút 72, trọng tài thổi phạt Nguyễn Quốc Khánh trong vùng cấm U19 Việt Nam. Từ khoảng cách 11 m, Yang Zhanpeng ghi bàn để hoàn thành cú đúp.

6 phút sau, U19 Việt Nam rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Từ tình huống phối hợp mượt mà nơi cánh phải, Quốc Khánh tạt bóng chuẩn xác cho tiền vệ Việt kiều gốc Croatia, Antonio Moric đánh đầu tung lưới U19 Trung Quốc. Ở quãng thời gian còn lại, U19 Việt Nam dồn toàn lực tấn công, nhưng không thể gỡ hòa trước hàng thủ chơi an toàn của U19 Trung Quốc.

Thậm chí, Bảo Ngọc lần thứ ba phải vào lưới nhặt bóng ở phút 90+5. Tận dụng khoảng trống hàng phòng ngự U19 Việt Nam để lộ, Jia Weiwei thoát xuống dứt điểm thành bàn, ấn định chiến thắng 3-1 cho U19 Trung Quốc. Ở hai lượt trận tiếp theo, U19 Việt Nam gặp U19 Hàn Quốc (14/11) và U19 Tajikistan (17/11).

Danh sách đăng ký thi đấu 2 đội.