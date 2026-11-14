U19 Việt Nam thua sát nút U19 Hàn Quốc, chưa giành được điểm nào ở Panda Cup 2026

Trong những phút đầu trận đấu, U19 Việt Nam chủ động lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công chặt chẽ nhằm hạn chế sức mạnh của đội bóng xứ sở kim chi. Dù bị U19 Hàn Quốc áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian hiệp 1, song các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn cho thấy sự tự tin đáng khen ngợi thông qua những pha phản công đầy tốc độ.

Minh chứng rõ nét nhất là trong 30 phút đầu, U19 Việt Nam đã tạo ra 4 tình huống dứt điểm về phía khung thành đối phương, trong khi U19 Hàn Quốc chỉ có vỏn vẹn 1 lần bắt thủ thành Anh Chiến phải làm việc.

Tuy nhiên, bản lĩnh và sự sắc bén của một đội bóng hàng đầu châu lục đã giúp U19 Hàn Quốc tạo ra sự khác biệt đúng vào thời điểm hiệp đấu trôi về những phút cuối. Phút 39, từ một pha tổ chức tấn công bài bản, cầu thủ đội bạn tung ra cú dứt điểm quyết đoán và chính xác trong vòng cấm địa đánh bại thủ môn Anh Chiến.

Bàn thắng này giúp hiệp 1 khép lại với kết quả 1-0 nghiêng về phía U19 Hàn Quốc. Sang hiệp hai, U19 Việt Nam trình diễn một bộ mặt khởi sắc và đầy quyết tâm. Đội không còn co cụm phòng ngự mà liên tục gây sức ép ngược trở lại phần sân đối phương.

U19 Việt Nam toàn thua trong 2 trận đấu đã qua

Những nỗ lực ép sân không biết mệt mỏi ở đầu hiệp đấu thứ hai cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Từ một tình huống phối hợp tấn công ăn ý và sắc nét ở khu vực trung lộ, U19 Việt Nam đã gỡ hòa 1-1.

Bàn gỡ hòa giúp tinh thần của toàn đội lên rất cao. U19 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận đôi công sòng phẳng và suýt nữa đã vượt lên dẫn trước. Phút 62, thêm một cơ hội nguy hiểm nữa được đội tạo ra với cú dứt điểm trúng đích đầy uy lực, nhưng đáng tiếc là thủ môn bên phía U19 Hàn Quốc đã thi đấu xuất sắc hơn để cứu thua cho đội nhà.

Ở chiều ngược lại, đội bóng xứ kim chi cũng nỗ lực tìm kiếm bàn thắng, điển hình là tình huống được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở cự ly hơn 20 mét, song cú sút của cầu thủ đội bạn lại đưa bóng đi thiếu chính xác.

Càng về cuối trận, nền tảng thể lực sung mãn của các cầu thủ U19 Hàn Quốc bắt đầu phát huy tác dụng. Tận dụng ưu thế vượt trội về sức bền, U19 Hàn Quốc liên tục gia tăng sức ép dồn dập khiến hàng phòng ngự đã thấm mệt của U19 Việt Nam không thể đứng vững. Và phút 82, U19 Hàn Quốc đã ấn định tỷ số 2-1 với cú đá gọn gàng trong vòng cấm.

Trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, sự suy giảm về thể lực khiến U19 Việt Nam có rất ít cơ hội để tổ chức tấn công tìm bàn gỡ. Chung cuộc, U19 Việt Nam đành chấp nhận thất bại sát nút 1-2 và vẫn chưa có được điểm nào ở Panda Cup 2026.