U19 Việt Nam thua sát nút U19 Hàn Quốc

Đội hình xuất phát của U19 Việt Nam trong trận gặp U19 Hàn Quốc. (Ảnh: VFF)

Bước vào cuộc đối đầu với U19 Hàn Quốc, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tiếp tục tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đáng chú ý, hai cầu thủ Việt kiều Antonio Moric và Thomas Mai Veeren đều được bố trí đá chính, qua đó có cơ hội thể hiện năng lực trước đối thủ được đánh giá cao về chuyên môn.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U19 Hàn Quốc nhanh chóng chiếm ưu thế nhờ khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công. Đội bóng Đông Á liên tục đẩy cao đội hình, tạo sức ép về phía khung thành U19 Việt Nam.

Trước đối thủ có nền tảng kỹ thuật và thể lực tốt, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chủ động lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, giữ cự ly đội hình và chờ đợi cơ hội phản công.

Trong phần lớn thời gian hiệp 1, hàng phòng ngự U19 Việt Nam thi đấu tập trung, hạn chế những tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, sức ép liên tục từ U19 Hàn Quốc cuối cùng cũng được cụ thể hóa thành bàn thắng.

Phút 39, sau một loạt tình huống tổ chức tấn công, U19 Hàn Quốc ghi bàn mở tỷ số, đưa trận đấu vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 1-0.

Bước sang hiệp 2, U19 Việt Nam có những điều chỉnh trong cách tiếp cận trận đấu, chủ động hơn trong việc tranh chấp bóng và tổ chức các đợt phản công.

Những tình huống chuyển trạng thái nhanh giúp đội bóng áo đỏ từng bước tạo ra sức ép lên hàng phòng ngự U19 Hàn Quốc.

Nỗ lực của U19 Việt Nam được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1. Từ một pha phản công, Antonio Moric thực hiện đường chuyền thuận lợi để Nguyễn Văn Bách dứt điểm thành công, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Bàn thắng giúp các cầu thủ Việt Nam thi đấu tự tin hơn, đồng thời tạo ra thế trận cởi mở trong những phút tiếp theo.

Đáng chú ý, U19 Việt Nam có ít nhất 4 cơ hội ghi bàn rõ nét trong hiệp 2, nhưng không thể tận dụng để vượt lên dẫn trước.

Trong một tình huống đáng tiếc, Tuấn Kiệt thoát xuống đối mặt với thủ môn U19 Hàn Quốc nhưng không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Nguyễn Văn Bách cũng có thêm cơ hội lập công, song cú dứt điểm của tiền đạo này đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Việc bỏ lỡ những tình huống thuận lợi khiến U19 Việt Nam không thể tạo ra lợi thế trước đối thủ.

Khi trận đấu bước vào những phút cuối, sự suy giảm thể lực phần nào ảnh hưởng đến khả năng duy trì cường độ thi đấu của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Tận dụng thời điểm này, U19 Hàn Quốc gia tăng sức ép và ghi bàn thắng quyết định ở phút 82, qua đó ấn định chiến thắng 2-1.

Dù để thua sát nút, màn trình diễn trong hiệp 2 cho thấy những tín hiệu tích cực của U19 Việt Nam, đặc biệt là khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công và tạo cơ hội trước đối thủ mạnh.

Tuy nhiên, hiệu quả dứt điểm và khả năng duy trì sự tập trung, thể lực trong những phút cuối vẫn là những vấn đề cần tiếp tục cải thiện.

Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Tajikistan ở lượt trận cuối cùng vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 17/11.

Đây sẽ là cơ hội để huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tiếp tục đánh giá lực lượng, hoàn thiện phương án chiến thuật và giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hướng tới những nhiệm vụ tiếp theo.