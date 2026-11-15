U19 Việt Nam thua sát nút Hàn Quốc tại Panda Cup 2026

Đội hình xuất phát của U19 Việt Nam trong trận gặp U19 Hàn Quốc tại CFA Team China Panda Cup 2026. Ảnh: VFF

Đối đầu với U19 Hàn Quốc, một trong những đội bóng trẻ có chất lượng chuyên môn hàng đầu châu Á, U19 Việt Nam được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội quan trọng để ban huấn luyện đánh giá lực lượng, thử nghiệm nhân sự và giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Đáng chú ý, HLV Hoàng Anh Tuấn quyết định trao cơ hội đá chính cho cả hai cầu thủ Việt kiều Antonio Moric và Thomas Mai Veeren. Sự xuất hiện của bộ đôi này nằm trong quá trình rà soát, bổ sung những nhân tố mới cho đội tuyển U19 Việt Nam.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U19 Hàn Quốc nhanh chóng thể hiện ưu thế bằng khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công. Đội bóng xứ kim chi liên tục đẩy cao đội hình, tạo sức ép lên phần sân của U19 Việt Nam.

Trước đối thủ có tốc độ và khả năng phối hợp tốt, các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, tập trung tổ chức phòng ngự và chờ đợi thời cơ phản công.

Trong phần lớn thời gian hiệp một, hàng phòng ngự U19 Việt Nam duy trì được sự tập trung, hạn chế những khoảng trống trước khung thành. Tuy nhiên, sức ép liên tục từ đối phương cuối cùng cũng mang lại hiệu quả.

Phút 39, sau nhiều tình huống tổ chức tấn công, U19 Hàn Quốc tìm được bàn thắng mở tỷ số, vươn lên dẫn trước 1-0. Đây cũng là kết quả sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp hai, U19 Việt Nam có sự thay đổi rõ rệt trong cách triển khai lối chơi. Thay vì chủ yếu tập trung phòng ngự, đội bóng áo đỏ chủ động hơn trong những tình huống chuyển trạng thái, tổ chức phản công với tốc độ cao và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Những điều chỉnh của ban huấn luyện giúp U19 Việt Nam cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận khung thành đối phương. Trong một tình huống phản công, Antonio Moric thực hiện đường chuyền thuận lợi để Nguyễn Văn Bách dứt điểm chính xác, ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Bàn thắng không chỉ đưa trận đấu trở lại thế cân bằng mà còn giúp các cầu thủ Việt Nam thêm tự tin. Sau pha lập công của Văn Bách, U19 Việt Nam tiếp tục duy trì tinh thần tấn công, tạo ra những tình huống có thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Đáng tiếc nhất là cơ hội của Tuấn Kiệt khi cầu thủ này thoát xuống đối mặt với thủ môn U19 Hàn Quốc nhưng không thể tận dụng thành công.

Nguyễn Văn Bách cũng có thêm một tình huống dứt điểm thuận lợi. Tuy nhiên, bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc, khiến U19 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội vượt lên dẫn trước.

Theo đánh giá từ diễn biến trận đấu, U19 Việt Nam tạo ra ít nhất bốn cơ hội ghi bàn đáng chú ý trong hiệp hai. Dù vậy, hiệu quả ở những tình huống xử lý cuối cùng vẫn là điểm hạn chế khiến đội bóng áo đỏ không thể tận dụng thời điểm thi đấu khởi sắc để tạo lợi thế.

Khi trận đấu bước vào giai đoạn cuối, thể lực của các cầu thủ U19 Việt Nam có dấu hiệu suy giảm sau quãng thời gian phải hoạt động với cường độ cao.

Tận dụng thời điểm này, U19 Hàn Quốc gia tăng sức ép, tổ chức những đợt tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định.

Phút 82, đội bóng xứ kim chi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Trong thời gian còn lại, U19 Việt Nam nỗ lực tìm kiếm cơ hội san bằng cách biệt nhưng không thể thay đổi kết quả.

Chung cuộc, U19 Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước U19 Hàn Quốc. Dù chưa thể giành điểm, màn trình diễn trong hiệp hai cho thấy những tín hiệu tích cực về khả năng tổ chức phản công, tinh thần thi đấu và sự tự tin của các cầu thủ trẻ khi đối đầu với đối thủ mạnh.

Bên cạnh đó, trận đấu cũng giúp HLV Hoàng Anh Tuấn có thêm cơ sở đánh giá khả năng hòa nhập của các nhân tố mới, đồng thời nhận diện những vấn đề cần cải thiện, đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội và duy trì thể lực trong suốt trận đấu.

Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Tajikistan ở lượt trận cuối cùng vào lúc 14h30 ngày 17.11.

Đây sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục hoàn thiện lối chơi, tích lũy kinh nghiệm và hướng tới kết quả tích cực hơn, qua đó chuẩn bị lực lượng cho những nhiệm vụ quan trọng của bóng đá trẻ Việt Nam trong thời gian tới.