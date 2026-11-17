U19 Việt Nam trải qua trận không thắng thứ 7 liên tiếp.

Thế trận diễn ra cân bằng trong khoảng dưới 10 phút đầu tiên của trận đấu trên sân Trung tâm Thể thao Song Lưu (Thành Đô, Trung Quốc). Bóng chủ yếu lăn ở giữa sân, không có cơ hội ăn bàn và cũng không có đội nào chiếm ưu thế. Từ phút thứ 10, U19 Tajikistan bắt đầu kiểm soát thế trận với điểm mạnh là khả năng chuyền bóng và bắt đầu liên tục hãm thành.

Tuy nhiên, bàn mở tỷ số, cũng là bàn thắng duy nhất của hiệp một, lại thuộc về U19 Việt Nam ở phút 36, sau pha phản công chớp nhoáng.

Bàn mở điểm trở thành liều thuốc tinh thần cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. U19 Việt Nam chơi tự tin và hứng khởi hơn cũng như có cơ hội nguy hiểm ở phút 38 nhưng không thể tận dụng. Sang đầu hiệp hai, U19 Tajikistan đẩy cao đội hình và tích cực gây sức ép cũng như có bàn gỡ hòa ở phút 58 do công của Bahodur Nazarzoda sau tình huống phối hợp sắc nét.

Thủ môn Lương Anh Chiến (áo vàng) tiếp tục bắt chính sau khi thủ môn số một Nguyễn Bảo Ngọc trở về CLB SLNA trước khi giải kết thúc.

Sau khi trở về vạch xuất phát, trận đấu diễn ra với nhịp độ cao khi hai đội đều nỗ lực giành chiến thắng trong trận cuối. U19 Việt Nam dần có thế trận tốt hơn từ nửa cuối hiệp hai khi ban huấn luyện thay một số cầu thủ, nhưng lại phải nhận bàn thua ở phút 78 sau cú sút của Muhammadjon Isakov do thoáng lơ là nơi hàng thủ.

Đáp lại, U19 Việt Nam lập tức vùng lên khi bị dẫn trước và quân bình tỷ số ở phút 83, sau tình huống lên bóng nhanh.

Trong hơn 7 phút còn lại, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn dồn toàn lực tấn công, nhưng cả hai đội đều không thể ghi thêm bàn. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-2. Đây là trận hòa đầu tiên sau 6 thất bại liên tiếp của U19/U20 Việt Nam. Ở hai lượt trận trước, các "Chiến binh sao vàng" thua U19 Trung Quốc 1-3 và thua U19 Hàn Quốc 1-2. Trong 4 đội dự giải, U19 Việt Nam là đội có thành tích kém nhất Panda Cup 2026 khi không giành được chiến thắng nào.

Nam Giang