U19 Việt Nam lên đường dự giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc

U19 Việt Nam có trận đấu tập với câu lạc bộ Phù Đổng trước ngày lên đường sang Trung Quốc tham dự CFA Team China Panda Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đội tuyển U19 Việt Nam bắt đầu tập trung từ ngày 5/11 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, nhằm chuẩn bị cho giải đấu quốc tế diễn ra tại Thành Đô (Trung Quốc).

Do đợt tập trung trùng với lịch thi đấu của các giải bóng đá trong nước, nhiều câu lạc bộ và trung tâm đào tạo trẻ chưa thể bố trí đầy đủ lực lượng cho đội tuyển. Trước tình hình đó, ban huấn luyện quyết định trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ, trong đó có các cầu thủ mới 16-17 tuổi.

Đáng chú ý, danh sách U19 Việt Nam có sự góp mặt của ba cầu thủ từng tham dự CFA Team China Peace Cup 2026 trong màu áo U16 Việt Nam, gồm thủ môn Lê Hoàng Gia Bảo, tiền vệ Phạm Tuấn Kiệt và tiền đạo Hoàng Trung Anh.

Bên cạnh đó, đội tuyển cũng có 10 cầu thủ từng được triệu tập vào danh sách U20 Việt Nam tham dự vòng loại Giải vô địch U20 châu Á 2027, gồm Đậu Hồng Phong, Nguyễn Văn Khánh, Trần Hoàng Khanh, Hoàng Trọng Duy Khang, Hoàng Công Hậu, Nguyễn Văn Bách, Lê Huy Việt Anh, Lê Minh Nhật, Lê Khả Đức và Nguyễn Quốc Khánh.

(Nguồn: VFF)

Sự kết hợp giữa những cầu thủ đã có kinh nghiệm ở các cấp độ đội tuyển trẻ và các gương mặt mới được kỳ vọng giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá năng lực, khả năng thích nghi cũng như tiềm năng phát triển của từng vị trí.

Trước ngày lên đường, đội tuyển U19 Việt Nam đã có trận đấu tập với câu lạc bộ Phù Đổng nhằm rà soát lực lượng và kiểm tra khả năng phối hợp giữa các cầu thủ.

Theo kế hoạch, Giải bóng đá quốc tế CFA Team China Panda Cup 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 17/11 tại Trung tâm Thể thao Shuangliu, Thành Đô (Trung Quốc), với sự tham dự của bốn đội tuyển gồm Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và Tajikistan.

(Nguồn: VFF)

Việc đối đầu các đội tuyển trẻ đến từ những nền bóng đá có chất lượng chuyên môn khác nhau được xem là cơ hội để U19 Việt Nam kiểm nghiệm khả năng tổ chức lối chơi, thích nghi với cường độ thi đấu và tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

Đối với những cầu thủ lần đầu được triệu tập, giải đấu cũng là dịp để thể hiện năng lực, cạnh tranh vị trí và làm quen với yêu cầu chuyên môn ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Thông qua các trận đấu tại Thành Đô, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cùng các cộng sự sẽ tiếp tục đánh giá, sàng lọc và mở rộng nguồn cầu thủ kế cận, hướng tới xây dựng lực lượng có chiều sâu cho các đội tuyển trẻ Việt Nam trong thời gian tới.