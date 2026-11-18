Biến cố dàn xếp tỉ số tại CLB Long An ở giải Hạng Nhất Quốc gia cùng quyết định khởi tố của cơ quan điều tra đối với anh em Hoàng Danh Ngọc, Hoàng Nhật Nam một lần nữa làm rúng động bóng đá Việt Nam. Éo le thay, cơn địa chấn này ập xuống đúng thời điểm đội bóng phải rời khỏi sân vận động Long An từ tháng 11/2026 để tháo dỡ công trình sau 42 năm tồn tại. Không chỉ là bi kịch của một thế lực lẫy lừng quá khứ, sự vụ tiếp tục nhấn chìm bóng đá miền Tây vào khủng hoảng trầm trọng trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp.