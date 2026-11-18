U19 Việt Nam khép lại hành trình tại giải giao hữu quốc tế
Sau hai thất bại liên tiếp trước những đối thủ mạnh tại Giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2026, U19 Việt Nam bước vào lượt trận cuối với Tajikistan, cùng quyết tâm tìm kiếm kết quả tích cực. Dù phải đối mặt với sức ép lớn và có thời điểm bị dẫn trước, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn thể hiện nỗ lực đáng ghi nhận để khép lại giải đấu.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/u19-viet-nam-khep-lai-hanh-trinh-tai-giai-giao-huu-quoc-te-246261117235808119.htm