Đội hình xuất phát của U19 Việt Nam trong trận gặp U19 Tajikistan. (Ảnh: VFF)

Bước vào trận đấu cuối cùng tại Panda Cup 2026, U19 Việt Nam đặt quyết tâm giành kết quả tích cực sau hai thất bại trước chủ nhà U19 Trung Quốc và U19 Hàn Quốc.

Trước U19 Tajikistan, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhập cuộc chủ động, duy trì thế trận cân bằng và tích cực tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Phút 36, tiền đạo Hoàng Công Hậu lập công, đưa U19 Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0. Lợi thế một bàn được đội bóng áo đỏ duy trì đến hết hiệp một.

Bước sang hiệp hai, U19 Tajikistan đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 58, đội bóng Trung Á đưa trận đấu trở lại thế cân bằng với bàn thắng san bằng tỷ số 1-1.

Tiếp tục duy trì thế trận tấn công, U19 Tajikistan có bàn thắng thứ hai ở phút 78, qua đó vượt lên dẫn trước 2-1.

Dù để đối phương lội ngược dòng, các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn kiên trì tổ chức tấn công và nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.

Phút 84, Hoàng Công Hậu một lần nữa ghi dấu ấn với pha lập công quan trọng, hoàn tất cú đúp cá nhân và quân bình tỷ số 2-2 cho U19 Việt Nam.

Trong những phút còn lại, hai đội không ghi thêm bàn thắng. Trận đấu khép lại với kết quả hòa 2-2, giúp U19 Việt Nam giành điểm số đầu tiên tại Panda Cup 2026.

Sau ba lượt trận, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có một trận hòa và hai thất bại, lần lượt trước U19 Trung Quốc (1-3) và U19 Hàn Quốc (1-2), qua đó kết thúc giải với 1 điểm.

Dù chưa đạt kết quả như mong đợi, Panda Cup 2026 vẫn mang lại những trải nghiệm chuyên môn cần thiết cho U19 Việt Nam, đặc biệt khi đội hình tham dự có nhiều cầu thủ mới 16-17 tuổi.

Việc được đối đầu với các đội bóng có chất lượng như Trung Quốc, Hàn Quốc và Tajikistan giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng thích nghi với cường độ thi đấu quốc tế.

Thông qua ba trận đấu, ban huấn luyện cũng có thêm cơ sở đánh giá năng lực, bản lĩnh thi đấu và những hạn chế cần khắc phục, từ đó tiếp tục hoàn thiện lực lượng, hướng tới các nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

Thành tích U19 Việt Nam tại Panda Cup 2026: Thua U19 Trung Quốc 1-3.

Thua U19 Hàn Quốc 1-2.

Hòa U19 Tajikistan 2-2. Chung cuộc: U19 Việt Nam giành 1 điểm sau 3 trận, ghi 5 bàn và để thủng lưới 7 bàn.