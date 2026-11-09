U19 Việt Nam gặp U19 Trung Quốc, U19 Hàn Quốc tại Panda Cup 2026

Đội tuyển U19 Việt Nam bắt đầu tập trung tập luyện từ ngày 5-11, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên, do thời điểm hội quân trùng với lịch thi đấu của các giải bóng đá trong nước, nhiều câu lạc bộ và trung tâm đào tạo chưa thể bố trí lực lượng tốt nhất cho đội tuyển.

Danh sách 23 cầu thủ U19 Việt Nam tham dự CFA Team China Peace Cup 2026. Ảnh: VFF

Trên cơ sở đó, Ban huấn luyện đã quyết định trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ, trong đó có các gương mặt mới ở độ tuổi 16-17, tham gia chuyến thi đấu tại Trung Quốc. Trong đó có 3 gương mặt từng được triệu tập vào đội tuyển U16 Việt Nam tham dự CFA Team China Peace Cup 2026, gồm thủ môn Lê Hoàng Gia Bảo, tiền vệ Phạm Tuấn Kiệt và tiền đạo Hoàng Trung Anh.

Bên cạnh đó, 10 cầu thủ từng có tên trong danh sách U20 Việt Nam tham dự Vòng loại Giải bóng đá U20 châu Á 2027 cũng góp mặt ở U19 Việt Nam gồm: Đậu Hồng Phong, Nguyễn Văn Khánh, Trần Hoàng Khanh, Hoàng Trọng Duy Khang, Hoàng Công Hậu, Nguyễn Văn Bách, Lê Huy Việt Anh, Lê Minh Nhật, Lê Khả Đức và Nguyễn Quốc Khánh.

CFA Team China Panda Cup 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 17-11, tại Trung tâm thể thao Shuangliu (Thành Đô, Trung Quốc). Tại giải, U19 Việt Nam lần lượt gặp U19 Trung Quốc (18 giờ 35 phút ngày 11-11), U19 Hàn Quốc (14 giờ 30 phút ngày 14-11) và U19 Tajikistan (14 giờ 30 phút ngày 17-11).

Việc được thử sức ở một giải đấu quốc tế với sự góp mặt của những đội tuyển trẻ có chất lượng như U19 Trung Quốc, U19 Hàn Quốc và U19 Tajikistan sẽ là trải nghiệm bổ ích đối với các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam. Đây là cơ hội để Ban huấn luyện đánh giá năng lực, khả năng thích nghi với cường độ thi đấu quốc tế, đồng thời tiếp tục rà soát và phát triển nguồn lực kế cận, chuẩn bị lực lượng cho những nhiệm vụ dài hạn của bóng đá Việt Nam.