U19 Việt Nam dự Panda Cup 2026: Cơ hội 'thử lửa' cho nhiều tài năng trẻ

Với lực lượng có sự góp mặt của nhiều cầu thủ mới ở độ tuổi 16 - 17, giải đấu được xem là cơ hội quan trọng để các tài năng trẻ tích lũy kinh nghiệm, thử sức ở môi trường quốc tế và chuẩn bị cho những nhiệm vụ tiếp theo.

U19 Việt Nam có trận đấu tập với CLB Phù Đổng trước ngày lên đường sang Trung Quốc. Ảnh: VFF

Đội tuyển U19 Việt Nam bắt đầu tập trung từ ngày 5.11 dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên, do thời điểm hội quân trùng với lịch thi đấu các giải quốc nội, nhiều CLB và trung tâm đào tạo chưa thể cung cấp lực lượng tốt nhất.

Vì vậy, Ban huấn luyện quyết định trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ, trong đó có những cầu thủ mới 16 - 17 tuổi.

Đáng chú ý, đội hình lần này có ba cầu thủ từng được triệu tập vào đội tuyển U16 Việt Nam tham dự CFA Team China Peace Cup 2026, gồm thủ môn Lê Hoàng Gia Bảo, tiền vệ Phạm Tuấn Kiệt và tiền đạo Hoàng Trung Anh.

Bên cạnh đó, 10 cầu thủ từng góp mặt trong danh sách U20 Việt Nam dự vòng loại U20 châu Á 2027 cũng được triệu tập, gồm: Đậu Hồng Phong, Nguyễn Văn Khánh, Trần Hoàng Khanh, Hoàng Trọng Duy Khang, Hoàng Công Hậu, Nguyễn Văn Bách, Lê Huy Việt Anh, Lê Minh Nhật, Lê Khả Đức và Nguyễn Quốc Khánh.

Sự kết hợp giữa những cầu thủ đã có kinh nghiệm ở các cấp độ đội tuyển trẻ và những nhân tố mới giúp U19 Việt Nam có thêm phương án thử nghiệm.

Đây cũng là dịp để HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá năng lực, khả năng thích nghi và tiềm năng phát triển của từng cầu thủ, qua đó tiếp tục sàng lọc nguồn lực cho bóng đá trẻ quốc gia.

Theo lịch thi đấu, CFA Team China Panda Cup International Youth Tournament Chengdu 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 17.11 tại Trung tâm thể thao Shuangliu (Thành Đô, Trung Quốc). Giải quy tụ 4 đội tuyển, gồm: Chủ nhà Trung Quốc, Hàn Quốc, Tajikistan và Việt Nam.

Việc đối đầu với những nền bóng đá có chất lượng đào tạo trẻ đáng chú ý như Trung Quốc, Hàn Quốc và Tajikistan sẽ mang đến thử thách thực sự cho các cầu thủ Việt Nam.

Không chỉ hướng đến kết quả thi đấu, Ban huấn luyện còn có cơ hội kiểm nghiệm năng lực, bản lĩnh và khả năng cạnh tranh của các gương mặt trẻ trong môi trường quốc tế, qua đó xây dựng lực lượng kế cận cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Lịch thi đấu của U19 Việt Nam tại CFA Team China Panda Cup 2026 (giờ Việt Nam):

Ngày 11.11:

18h35, U19 Trung Quốc – U19 Việt Nam

Ngày 14.11:

14h30, U19 Việt Nam – U19 Hàn Quốc

Ngày 17.11:

14h30, U19 Tajikistan – U19 Việt Nam