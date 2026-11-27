Đây là sân chơi hấp dẫn thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam được tổ chức hằng năm. Theo kế hoạch, mùa giải mới tiếp tục diễn ra 2 giai đoạn gồm vòng loại và vòng chung kết. Vòng loại diễn ra từ 15/12/2026 đến 7/1/2027; vòng chung kết diễn ra từ 15/1/2027 đến 28/1/2027.

Giải dành cho các cầu thủ thuộc độ tuổi U19 sinh từ ngày 1/1/2008 đến 31/12/2011, đồng thời mỗi đội được đăng ký tối đa 3 cầu thủ 15 tuổi (sinh năm 2012). Các đội tham dự vòng loại chia bảng thi đấu vòng tròn chọn 12 đội xuất sắc vào thi đấu vòng chung kết.

U19 là đại diện đầu tiên của bóng đá trẻ Đà Nẵng dự sân chơi cấp quốc gia ở mùa giải 2026 - 2027. Hiện đội nỗ lực tập luyện nâng cao thể lực và chuyên môn hướng đến giải. Hơn 30 cầu thủ sẽ được trao cơ hội thi đấu với mục tiêu cạnh tranh vé dự vòng chung kết. Mùa giải 2025 - 2026, đội thi đấu tốt để vượt qua vòng loại.