U19 Hàn Quốc gọi loạt ngôi sao đấu U19 Việt Nam

U19 Hàn Quốc triệu tập đội hình rất mạnh cho giải Panda Cup 2026.

Ngày 29/10, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) công bố danh sách 26 cầu thủ U19 tham dự Panda Cup 2026. Giải đấu năm nay có sự góp mặt của bốn đội tuyển gồm U19 Việt Nam, U19 Hàn Quốc, chủ nhà U19 Trung Quốc và U19 Tajikistan.

Điểm đáng chú ý trong danh sách được HLV Kim Jung Soo lựa chọn là sự xuất hiện của 4 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Những gương mặt này gồm Lee Gyeong Hyun thuộc FC Copenhagen (Đan Mạch), Bae Seung Gyun của FC Dordrecht (Hà Lan), Kim Min Chan đang khoác áo VfL Kamen và Lee Choong Hyun thuộc Magdeburg, cùng ở Đức.

Việc triệu tập những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài cho thấy U19 Hàn Quốc chú trọng xây dựng lực lượng có khả năng thích ứng với môi trường bóng đá quốc tế. Sự góp mặt của nhóm cầu thủ này cũng mang đến thêm lựa chọn cho ban huấn luyện trong quá trình hoàn thiện đội hình trước thềm các giải đấu quan trọng.

Bên cạnh 4 cầu thủ tại châu Âu, danh sách U19 Hàn Quốc còn có 20 gương mặt thuộc các CLB K.League và 2 cầu thủ đang thi đấu ở cấp đại học. Một số cái tên đáng chú ý là Mo Gyeong Bin của Suwon Samsung, Kim Hyun Oh thuộc Gyeongnam FC và Kang Dong Hwi đang khoác áo Jeju SK.

Thử thách đáng kể cho U19 Việt Nam

Với lực lượng gồm nhiều cầu thủ đang thi đấu trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, U19 Hàn Quốc hứa hẹn sẽ tạo ra thử thách đáng kể cho U19 Việt Nam tại Panda Cup 2026.

Đội bóng xứ kim chi được kỳ vọng sẽ thể hiện nền tảng thể lực, khả năng tranh chấp và tốc độ tổ chức lối chơi đặc trưng của bóng đá Hàn Quốc. Đây cũng là những yếu tố giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam có cơ hội kiểm nghiệm năng lực, tích lũy kinh nghiệm và cải thiện khả năng thích ứng trước những đối thủ có chất lượng chuyên môn cao.

Theo kế hoạch, U19 Hàn Quốc sẽ tập trung từ ngày 3 đến 7/11 tại Korea Football Park ở Cheonan trước khi lên đường sang Trung Quốc. Đợt tập huấn được tổ chức với những cầu thủ đã đạt thỏa thuận hội quân cùng CLB chủ quản, nhằm giúp đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu.

Trong khi đó, U19 Việt Nam bước vào Panda Cup sau chiến dịch vòng loại U20 châu Á 2027 không đạt kết quả như kỳ vọng. Vì vậy, giải giao hữu tại Thành Đô có ý nghĩa quan trọng đối với ban huấn luyện trong việc đánh giá lực lượng, thử nghiệm các phương án chiến thuật và tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ cọ xát quốc tế.

U19 Việt Nam gặp Hàn Quốc vào ngày 14/11

Panda Cup 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 17/11 tại Thành Đô, Trung Quốc. Bốn đội tuyển sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Lịch thi đấu của U19 Việt Nam tại Panda Cup 2026:

Ngày 11/11, lúc 18h35: U19 Việt Nam vs U19 Trung Quốc.

Ngày 14/11, lúc 14h30: U19 Việt Nam vs U19 Hàn Quốc.

Ngày 17/11, lúc 14h30: U19 Việt Nam vs U19 Tajikistan.

Cuộc chạm trán U19 Hàn Quốc ngày 14/11 được xem là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất của U19 Việt Nam tại giải. Đây sẽ là dịp để thầy trò ban huấn luyện đánh giá khả năng cạnh tranh trước một đối thủ đã giành quyền tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2027.

Với U19 Hàn Quốc, Panda Cup là cơ hội để tiếp tục hoàn thiện đội hình và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Còn với U19 Việt Nam, ba trận đấu tại Trung Quốc sẽ mang ý nghĩa thiết thực trong quá trình phát triển lực lượng, hướng tới những mục tiêu tiếp theo ở cấp độ trẻ châu lục.