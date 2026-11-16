U17 World Cup: Bệ phóng của những siêu sao và cú hích lịch sử cho bóng đá trẻ Việt Nam

Trước khi trở thành những biểu tượng toàn cầu trên thảm cỏ Champions League hay World Cup, nhiều ngôi sao của làng túc cầu đều có chung điểm xuất phát: FIFA U17 World Cup. Đây không đơn thuần là sân chơi của các cầu thủ trẻ, mà là "vườn ươm" khắc nghiệt, nơi hội tụ những viên ngọc thô tinh túy nhất của mỗi quốc gia ở ngưỡng cửa trưởng thành.

Từ nụ cười ma thuật của Ronaldinho tại Ai Cập năm 1997, nhãn quan thiên tài của Toni Kroos trên đất Hàn Quốc năm 2007, cho đến bước chạy thanh thoát của Phil Foden ở Ấn Độ năm 2017, sân chơi U17 World Cup luôn là bệ phóng cho những ngôi sao trong tương lai.

Và giờ đây, khi U17 Việt Nam lần đầu tiên ghi danh vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở cấp độ này, hành trình vươn ra biển lớn ấy đang mở ra chương sử đầy kỳ vọng cho thế hệ cầu thủ trẻ mới của nước nhà.

Totti, Neymar và Ronaldinho khi thi đấu ở U17 World Cup.

"Vườn ươm" tài năng của bóng đá

Trong hệ thống thi đấu của FIFA, U17 World Cup mang một ý nghĩa chuyên môn đặc biệt. Nếu như U20 World Cup là nơi để các tài năng đã bắt đầu định hình tên tuổi ở môi trường chuyên nghiệp, thì U17 World Cup là thước đo nguyên bản nhất về tố chất thiên bẩm và giới hạn phát triển của một cầu thủ. Ở độ tuổi 16-17, mọi nền bóng đá đều tung ra những "tinh hoa" tốt nhất từ các học viện để kiểm chứng chất lượng đào tạo trẻ khi đến với U17 World Cup.

Chính vì thế, giải đấu này luôn là tâm điểm săn đón của các tuyển trạch viên hàng đầu thế giới, nơi những bản hợp đồng trị giá hàng trăm đến triệu đô được ký kết chỉ sau vài trận đấu.

Trải qua hơn 40 năm tổ chức, giải đấu này đã chứng kiến bước chạy đỉnh cao đầu tiên của hàng loạt huyền thoại. Năm 1993 tại Nhật Bản, người hâm mộ lần đầu thấy một thủ thành Gianluigi Buffon chững chạc trước khung gỗ và mộtFrancesco Totti đầy kỹ thuật và tinh tế trên hàng công U17 Italia.

Bốn năm sau, tại Ai Cập 1997, chàng trai trẻ có hàm răng hô và đôi chân kiểm soát bóng như dính keo mang tên Ronaldinho đã làm say đắm cả thế giới, giúp Brazil lần đầu vô địch, trong khi ở phía bên kia chiến tuyến là những mầm non kiệt xuất của Tây Ban Nha như Xavi Hernandez và Iker Casillas.

Năm 2003, nhạc trưởng Cesc Fabregas của U17 Tây Ban Nha thâu tóm cả danh hiệu Quả bóng Vàng lẫn Chiếc giày Vàng, mở đường cho kỷ nguyên thống trị của bóng đá Tây Ban Nha sau này. Đến năm 2007 tại Hàn Quốc, Toni Kroos nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải bằng lối chơi kiểm soát và điều phối bóng đỉnh cao - yếu tố giúp U17 Đức gây ấn tượng mạnh mẽ nhưng không thể giành chức vô địch

U17 World Cup 2009 tại Nigeria quy tụ rất nhiều ngôi sao của bóng đá đương đại như Neymar, Alisson Becker, Casemiro, Mario Gotze và niềm tự hào châu Á Son Heung-min.

Thế nhưng, nghịch lý thú vị của bóng đá trẻ lại hiện rõ ở giải đấu này: trong khi Brazil của Neymar bị loại ngay từ vòng bảng, còn Hàn Quốc của Son Heung-min dừng bước ở tứ kết, thì Thụy Sĩ - trong lần đầu tiên tham dự - mới là đội tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại chủ nhà Nigeria 1-0 ở chung kết để lên ngôi vô địch.

Lứa cầu thủ làm nên kỳ tích cho bóng đá Thụy Sĩ năm ấy cũng chính là bộ khung trụ cột của đội tuyển quốc gia sau này như Granit Xhaka, Ricardo Rodríguez và người hùng ghi bàn quyết định Haris Seferovic.

Gần đây hơn, U17 World Cup tại Ấn Độ năm 2017 đã trình làng Phil Foden chơi bóng đầy ngẫu hứng, trở thành hạt nhân giúp tuyển Anh vô địch và sau này vươn tầm ngôi sao hàng đầu Premier League. Hay tại giải đấu năm 2019, tiền vệ Pedri cũng từ sân chơi này tỏa sáng, bước đầu ghi dấu ấn trước khi vươn tầm siêu sao trong màu áo Barcelona và Tây Ban Nha.

U17 Việt Nam trước dấu mốc lịch sử ở World Cup. Ảnh: ﻿VFF.

Cú hích cho U17 Việt Nam trong lần đầu vươn ra biển lớn

Chính vì sức nặng và tầm vóc của sân chơi ấy, việc U17 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền góp mặt tại vòng chung kết U17 World Cup càng mang ý nghĩa đặc biệt. Khi FIFA mở rộng quy mô giải đấu lên 48 đội, bóng đá trẻ Việt Nam đã biết cách nắm bắt thời cơ bằng sự chuẩn bị bài bản và nỗ lực bền bỉ của các lò đào tạo suốt một thập kỷ qua, qua đó chính thức bước ra sân chơi lớn nhất của bóng đá hành tinh ở lứa tuổi 17.

Tầm quan trọng của giải đấu này đối với lứa cầu thủ sinh năm 2009/2010 của Việt Nam không thể đong đếm bằng những con số thắng/thua thông thường qua các trận đấu.

Arsene Wenger - cựu huấn luyện viên huyền thoại của Arsenal và hiện là Giám đốc Phát triển Bóng đá Toàn cầu của FIFA - từng nhấn mạnh một triết lý cốt lõi: "17 tuổi là độ tuổi quan trọng nhất để định hình tư duy chơi bóng, khả năng ra quyết định và bản lĩnh chiến thuật của một cầu thủ trước khi bước vào môi trường chuyên nghiệp".

Ở giai đoạn này, kỹ năng cơ bản của cầu thủ gần như đã hoàn thiện, nhưng chính những trải nghiệm thực chiến đỉnh cao mới quyết định trần phát triển của họ trong tương lai.

Bởi vậy, việc U17 Việt Nam được hít thở bầu không khí World Cup, trực tiếp đối đầu với những nền bóng đá hàng đầu như U17 Bỉ, chính là cú hích chưa từng có trong lịch sử. Lần đầu tiên, các cầu thủ trẻ Việt Nam không còn phải nhìn thế giới qua màn ảnh nhỏ, mà trực tiếp cảm nhận cường độ pressing nghẹt thở của bóng đá châu Âu (U17 Bỉ), tốc độ và sức mạnh của các đại diện châu Phi (U17 Mali), hay sức vóc, thể lực tuyệt vời của U17 New Zealand.

Những va vấp ở sân chơi lớn này có thể mang đến những trận thua, những bài học đắt giá về thể lực và tư duy chiến thuật, nhưng đó chính là cú hích cần thiết để các cầu thủ trẻ U17 Việt Nam thoát khỏi vùng an toàn, được va chạm và dám nghĩ lớn hơn trong tương lai.

Tại vòng chung kết U17 World Cup 2026 diễn ra ở Qatar, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland rơi vào bảng G đầy thử thách. Theo lịch trình tại khu tổ hợp Aspire Zone (Doha), U17 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U17 Bỉ lúc 20h00 ngày 20/11, chạm trán U17 New Zealand lúc 22h30 ngày 23/11 và khép lại vòng bảng bằng màn so tài với U17 Mali lúc 20h00 ngày 26/11 (giờ Việt Nam).

Để sẵn sàng cho cột mốc lịch sử này, toàn đội đã trải qua gần hai tháng rèn quân bài bản từ Hà Nội, Hàn Quốc cho đến chuyến tập huấn nước rút tại UAE và Doha. Những tín hiệu tích cực từ hai trận giao hữu bất bại trước khi chốt danh sách 21 tuyển thủ - đánh bại U17 Fiji 2-0 và cầm hòa U17 Panama 1-1 - đang tiếp thêm sự tự tin lớn để các chiến binh sao vàng trẻ tuổi bước ra biển lớn.