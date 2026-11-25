Bản lĩnh trước những đối thủ mạnh

Hai lượt trận đầu tiên tại bảng G Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 đã chứng kiến màn trình diễn đầy nỗ lực của U17 Việt Nam. Dù chưa giành chiến thắng, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn để lại dấu ấn bằng lối chơi tự tin, tinh thần quyết tâm và khả năng tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ trước các đối thủ được đánh giá cao hơn.

U17 Việt Nam giành điểm số lịch sử tại Vòng chung kết U17 World Cup 2026 trước U17 New Zealand.

Ở trận ra quân gặp U17 Bỉ, đại diện Đông Nam Á bất ngờ mở tỷ số nhờ pha lập công đẹp mắt của Sỹ Bách. Dù để đối thủ dẫn ngược 3-1, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn kiên trì tìm kiếm cơ hội và có thêm bàn thắng của Nguyễn Lực, khép lại trận đấu với thất bại sát nút 2-3.

Đến cuộc đối đầu U17 New Zealand, tinh thần chiến đấu ấy tiếp tục được thể hiện rõ nét. Ba lần bị dẫn trước, U17 Việt Nam vẫn kiên cường tìm bàn gỡ. Đặc biệt, pha đánh đầu của Duy Khang ở phút bù giờ thứ hai đã ấn định tỷ số hòa 3-3, mang về điểm số quý giá và giúp đội bóng tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.

Đánh giá về màn trình diễn của U17 Việt Nam, bình luận viên Quang Huy cho rằng, các cầu thủ trẻ đã thi đấu vượt kỳ vọng, đặc biệt là sự tự tin và khả năng triển khai chiến thuật trước những đối thủ mạnh.

Theo ông, việc U17 Việt Nam dám chơi đôi công với đương kim Á quân U17 châu Âu là tín hiệu tích cực. Hai bàn thắng vào lưới U17 Bỉ không chỉ cho thấy khả năng xử lý kỹ thuật mà còn thể hiện sự sáng tạo, ngẫu hứng và tư duy tấn công của các cầu thủ trẻ.

Tinh thần quả cảm, không bỏ cuộc

Bình luận viên Quang Huy cũng đánh giá cao dấu ấn của HLV Cristiano Roland trong việc xây dựng lối chơi, giúp các học trò nhập cuộc tự tin và duy trì tinh thần thi đấu. Tuy nhiên, ông thẳng thắn chỉ ra những hạn chế về thể lực, khả năng duy trì cường độ vận động và kiểm soát cảm xúc. Đây là những vấn đề U17 Việt Nam cần cải thiện nếu muốn cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu thế giới.

Sau trận hòa U17 New Zealand, bình luận viên Quang Huy tiếp tục dành lời khen cho tinh thần không bỏ cuộc của toàn đội. "Ba lần bị đối thủ dẫn trước nhưng vẫn gỡ hòa đầy kịch tính để giành lấy một điểm đầy quý giá, thầy trò HLV Cristiano Roland xứng đáng với mọi lời khen ngợi từ cổ động viên nước nhà", ông Quang Huy nhận xét.

Theo ông Huy, trước một đối thủ vượt trội về thể hình, thể lực và tốc độ, U17 Việt Nam dù còn những sai sót nhưng đã thi đấu quả cảm, thể hiện ý chí vượt khó và quyết tâm chiến đấu đến những phút cuối cùng.

"Thắng hay thua, thành hay bại, đi tiếp hoặc dừng lại đến lúc này chúng ta chưa thể tự quyết, nhưng sự máu lửa, nhiệt huyết và tinh thần chiến đấu đến cùng luôn là điều đáng trân trọng", bình luận viên Quang Huy nhấn mạnh.

Nhận xét về màn trình diễn của các học trò, HLV Cristiano Roland cũng bày tỏ hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò sau trận hòa 3-3 trước U17 New Zealand. Nhà cầm quân người Brazil thừa nhận đây là trận đấu khó khăn khi đối thủ sở hữu nhiều lợi thế về thể hình, thể lực và tốc độ. Dù đã lường trước một số tình huống và chuẩn bị phương án đối phó, U17 Việt Nam vẫn phải nhận những bàn thua đáng tiếc.

Tuy nhiên, điều khiến HLV Cristiano Roland hài lòng nhất là tinh thần không bỏ cuộc của các cầu thủ. U17 Việt Nam đã chiến đấu đến những phút cuối cùng, liên tục tìm kiếm cơ hội và ghi được ba bàn thắng vào lưới đối thủ vượt trội về thể chất.

Theo nhà cầm quân người Brazil, việc ghi bàn tại một kỳ World Cup luôn mang đến cảm xúc đặc biệt. Đó là khoảnh khắc các cầu thủ xứng đáng được ăn mừng và tận hưởng thành quả sau những nỗ lực trên sân. Dẫu vậy, toàn đội cần nhanh chóng trở lại với trận đấu, duy trì sự tập trung và rút ra bài học từ từng tình huống.

U17 Việt Nam vào vòng knock-out khi nào?

Sau hai lượt trận tại bảng G, U17 Việt Nam vẫn còn cơ hội giành quyền vào vòng knock-out World Cup 2026, dù hành trình phía trước được dự báo đầy khó khăn.

Theo cục diện bảng G sau hai lượt trận, U17 Mali dẫn đầu với 6 điểm và chắc chắn giữ ngôi nhất bảng, bất kể kết quả cuộc đối đầu U17 Việt Nam ở lượt cuối. U17 Bỉ đứng thứ hai với 3 điểm, trong khi U17 Việt Nam và U17 New Zealand cùng có 1 điểm. Nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, đại diện Đông Nam Á tạm xếp thứ ba.

Theo thể thức giải đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong tổng số 12 bảng sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Điều này đồng nghĩa U17 Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp ngay cả khi không thể giành vị trí nhì bảng G.

Kịch bản thuận lợi nhất là U17 Việt Nam đánh bại Mali ở lượt trận cuối, đồng thời New Zealand thắng Bỉ nhưng không vượt Việt Nam về các chỉ số xếp hạng. Khi đó, Việt Nam và New Zealand cùng có 4 điểm, song thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ giành vị trí nhì bảng nếu có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, qua đó giành vé trực tiếp vào vòng knock-out.

Trong trường hợp U17 Việt Nam thắng Mali nhưng Bỉ không thua New Zealand, đội bóng áo đỏ sẽ kết thúc vòng bảng với 4 điểm và đứng thứ ba. Đây vẫn là kết quả tương đối thuận lợi, bởi 4 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại không âm sẽ mang lại cơ hội lớn để cạnh tranh một trong 8 suất dành cho các đội xếp thứ ba xuất sắc nhất.

Nếu chỉ giành được một điểm trước Mali, U17 Việt Nam sẽ có tổng cộng 2 điểm và hiệu số -1. Khi đó, thầy trò HLV Cristiano Roland cần New Zealand không thắng Bỉ để giữ vị trí thứ ba, đồng thời phải chờ kết quả của các bảng đấu khác. Với số điểm khiêm tốn, cơ hội đi tiếp sẽ trở nên mong manh hơn đáng kể.

Ngay cả khi thất bại trước Mali, U17 Việt Nam vẫn có khả năng đứng thứ ba nếu New Zealand thua Bỉ và không vượt lên về các chỉ số phụ. Tuy nhiên, việc chỉ có 1 điểm sau ba lượt trận khiến khả năng lọt vào nhóm tám đội thứ ba xuất sắc nhất trở nên rất khó khăn.

Ngược lại, U17 Việt Nam chắc chắn bị loại nếu hòa Mali trong khi New Zealand đánh bại Bỉ. Tương tự, nếu thua Mali còn New Zealand giành ít nhất một điểm trước Bỉ, đại diện Đông Nam Á sẽ rơi xuống cuối bảng và không còn cơ hội đi tiếp.

Bình luận viên Quang Huy nhận định, U17 Mali sẽ là thử thách rất lớn đối với thầy trò HLV Cristiano Roland ở lượt trận cuối bảng G. Đại diện châu Phi sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, lối chơi giàu sức mạnh và khả năng tranh chấp quyết liệt, thậm chí có thể gây nhiều khó khăn hơn so với U17 Bỉ. Theo ông Huy, U17 Việt Nam cần lựa chọn cách tiếp cận trận đấu hợp lý, duy trì sự tập trung và hạn chế những sai sót trong phòng ngự để tránh thất bại với cách biệt lớn, qua đó bảo toàn cơ hội cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out. Đồng quan điểm, chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú cho rằng, U17 Mali là đối thủ đặc biệt khó khăn đối với thầy trò HLV Cristiano Roland, nhất là khi đại diện châu Phi sở hữu nền tảng thể lực và thể hình vượt trội. Theo ông Tú, Mali cũng là đội bóng duy trì thành tích ổn định nhất bảng G trong những năm gần đây. Vì vậy, U17 Việt Nam cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chiến thuật lẫn tâm lý, đặc biệt chú trọng khả năng tổ chức phòng ngự, duy trì cự ly đội hình và hạn chế những tình huống tranh chấp bất lợi trước đối thủ có ưu thế về thể chất.