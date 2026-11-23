Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Việt Nam nhập cuộc chủ động, tích cực pressing và tổ chức những pha phản công tốc độ. Đại Nhân, Nguyễn Lực và Văn Dương liên tiếp tạo ra các cơ hội đáng chú ý nhưng không thể tận dụng thành công.

U17 Việt Nam thi đấu tự tin, quyết tâm trước đại diện đến từ châu Đại Dương (Ảnh: M.A).

Trong khi đó, U17 New Zealand cho thấy sự hiệu quả trong khâu dứt điểm. Phút 19, Jack Clegg tận dụng cơ hội trong vòng cấm, dứt điểm cận thành mở tỷ số cho đội bóng châu Đại Dương.

Sau bàn thua, U17 Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các pha lên bóng của thầy trò HLV Cristiano Roland chưa mang lại hiệu quả, khiến đội tuyển bước vào giờ nghỉ với bất lợi 0-1.

Bước sang hiệp hai, trận đấu trở nên hấp dẫn với những tình huống ăn miếng trả miếng liên tiếp. Phút 49, Nguyễn Lực thực hiện quả đá phạt khó chịu đưa bóng vào lưới U17 New Zealand. Sau tình huống này, FIFA công nhận Đại Nhân là người ghi bàn, giúp U17 Việt Nam quân bình tỷ số 1-1.

Tuy nhiên, chỉ bốn phút sau, John Woldegiorgis bật cao đánh đầu, đưa U17 New Zealand vượt lên dẫn 2-1. Không nao núng trước bàn thua, U17 Việt Nam tiếp tục tổ chức tấn công. Phút 58, từ đường chuyền của Nguyễn Lực, Đại Nhân ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Bàn thắng được công nhận sau khi ban huấn luyện U17 Việt Nam sử dụng quyền yêu cầu xem xét tình huống qua hệ thống hỗ trợ video FVS. Dẫu vậy, đến phút 66, Ethan Dyer tiếp tục đưa U17 New Zealand vượt lên dẫn 3-2, đẩy thầy trò HLV Cristiano Roland vào thế phải rượt đuổi tỷ số lần thứ ba.

Trong những phút cuối trận, U17 Việt Nam dâng cao đội hình, liên tục gây sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của các cầu thủ áo đỏ cuối cùng cũng được đền đáp.

Duy Khang bật cao đánh đầu ghi bàn ở phút 90+2, ấn định tỷ số hòa 3-3 cho U17 Việt Nam trước U17 New Zealand (Ảnh: VFF).

Phút 90+2, thủ môn Joseph Chalabi cản phá cú dứt điểm của Nguyễn Hiệp Đại, nhưng Duy Khang kịp thời có mặt, bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới, ấn định tỷ số hòa 3-3.

Kết quả này giúp U17 Việt Nam giành một điểm quý giá tại Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026. Quan trọng hơn, màn trình diễn trước U17 New Zealand cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường, quyết tâm và khả năng vượt qua khó khăn của các học trò HLV Cristiano Roland.

Đội hình xuất phát: U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa, Nguyễn Minh Đức, Mạnh Cường, Đặng Khoa, Minh Thủy, Đại Nhân, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Văn Dương, Anh Hào, Trọng Phong, Lê Sỹ Bách. U17 New Zealand: Joseph Chalari, Santiago Castillo, Keigo Shimokawa, Ching Dyer, Willem Des Tombe, Matias Nunez, Joe McIntyre, Jack Clegg, Sena Vesty, James Wenceslao, John Woldegiorgis. Chung cuộc: U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealand.