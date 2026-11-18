Lê Trọng Đại Nhân khẳng định toàn đội quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo. (Nguồn: VFF)

Đội tuyển U17 Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức bước vào trận ra quân tại vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.

Trong buổi tập chiều 17/11 tại Doha (Qatar), huấn luyện viên Cristiano Roland tiếp tục cho các học trò ôn luyện những nội dung chiến thuật đã được xây dựng trong thời gian qua.

Sau phần khởi động, ban huấn luyện tiến hành lắp ghép đội hình và triển khai các bài tập nhằm hoàn thiện cách vận hành lối chơi. Nhờ quá trình tập luyện liên tục và được thực hành qua các trận đấu tập, các cầu thủ cơ bản thực hiện khá nhịp nhàng những yêu cầu chuyên môn.

Chia sẻ sau buổi tập, tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân khẳng định U17 Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt, đồng thời bày tỏ quyết tâm cùng các đồng đội thi đấu hết mình trước những đối thủ mạnh tại sân chơi thế giới.

Lê Trọng Đại Nhân cho biết thể trạng và tinh thần của toàn đội hiện đều ổn định. Bên cạnh đó, quá trình tập luyện tại UAE vừa qua và hiện tại là Qatar cũng giúp toàn đội thích nghi tốt với điều kiện thời tiết và múi giờ, không còn gặp trở ngại đáng kể.

Đánh giá về hai trận đấu tập gần đây với U17 Fiji và U17 Panama, Đại Nhân cho rằng đây là những đối thủ phù hợp, giúp U17 Việt Nam hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng về thể lực và chiến thuật. Tiền đạo này cũng nhấn mạnh những trận đấu đó mang lại cơ hội cọ xát cần thiết, giúp các cầu thủ làm quen với những đối thủ có ưu thế về thể hình.

U17 Việt Nam nỗ lực tập luyện để giành kết quả tốt nhất. (Nguồn: VFF)

“Chúng em biết U17 Việt Nam có hạn chế về thể hình, nhưng bù lại có tư duy chiến thuật và tốc độ. Hai trận đấu tập vừa qua cũng giúp chúng em thích nghi tốt hơn khi đối đầu với những cầu thủ có thể hình to cao,” Lê Trọng Đại Nhân chia sẻ.

Nói về trận ra quân gặp U17 Bỉ ngày 20/11, tiền đạo U17 Việt Nam đánh giá đây là đối thủ rất mạnh, song khẳng định toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng dưới sự hướng dẫn của ban huấn luyện.

“Ban huấn luyện đã nghiên cứu và chuẩn bị kỹ cho trận gặp U17 Bỉ. Đây là đối thủ rất mạnh, là đương kim Á quân U17 châu Âu và cũng là ứng cử viên cho chức vô địch FIFA U17 World Cup 2026. Tuy vậy, chúng em quyết tâm thi đấu hết sức vì màu cờ sắc áo, hy vọng cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu hay,” Đại Nhân nhấn mạnh.

Giải U17 World Cup 2026 cũng là lần đầu tiên U17 Việt Nam và cá nhân Lê Trọng Đại Nhân góp mặt tại sân chơi bóng đá trẻ lớn nhất thế giới. Tiền đạo này bày tỏ mong muốn nhận được sự cổ vũ trực tiếp của người hâm mộ Việt Nam tại Qatar, cũng như khán giả quê nhà sẽ luôn đồng hành cùng đội tuyển qua màn hình nhỏ.

Trước đó, chiều 15/11, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Qatar Nguyễn Huy Hiệp cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar đã đến thăm, động viên đội tuyển U17 Việt Nam đang tập huấn tại Doha, trong giai đoạn hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.

Đại sứ Nguyễn Huy Hiệp cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar đến thăm, động viên đội tuyển U17 Việt Nam. (Nguồn: VFF)

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Nguyễn Huy Hiệp bày tỏ niềm vui khi được gặp gỡ đội tuyển tại Qatar - quốc gia có tình yêu bóng đá sâu sắc và là nơi ghi dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh, việc giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 là thành quả đáng tự hào, đánh dấu lần đầu tiên đội tuyển U17 Việt Nam góp mặt tại sân chơi bóng đá trẻ lớn nhất thế giới. Thành quả này đến từ quá trình tập luyện nghiêm túc, sự dẫn dắt của Ban huấn luyện, cùng tinh thần đoàn kết và nỗ lực không ngừng của các cầu thủ.

Đại sứ Nguyễn Huy Hiệp khẳng định Đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt Nam tại Qatar sẽ luôn theo dõi, cổ vũ hành trình của đội tuyển; đồng thời chúc toàn đội có những trải nghiệm ý nghĩa, thi đấu thành công và đạt kết quả tốt nhất tại giải đấu./.