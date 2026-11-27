Video highlights U17 Trung Quốc 8-0 U17 Fiji:

Loạt trận cuối vòng bảng U17 World Cup 2026 diễn ra tối 26/11 chứng kiến hàng loạt chiến thắng ấn tượng, nổi bật là màn trình diễn của U17 Trung Quốc, Croatia, Bỉ, Tây Ban Nha và Italy.

U17 Trung Quốc gây bất ngờ lớn khi đè bẹp Fiji 8-0 tại bảng H, qua đó khép lại vòng bảng với 4 điểm, hiệu số +3 và giành vé vào vòng 32 đội với tư cách một trong tám đội hạng ba xuất sắc nhất.

Kết quả một số trận đấu đáng chú ý lượt trận cuối đêm qua - Ảnh: FIFA

Cũng tại bảng H, U17 Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 2-0 trước Morocco, nối dài chuỗi trận ấn tượng tại giải đấu.

Ở bảng F, U17 Croatia tạo nên cơn mưa bàn thắng khi hủy diệt Cuba 7-0, trở thành một trong những đội gây ấn tượng mạnh nhất lượt đấu. Trong khi đó, Senegal bị Tajikistan cầm hòa 1-1, giúp đại diện Trung Á giành 4 điểm và đoạt vé đi tiếp từ vị trí thứ ba.

Tại bảng G, U17 Bỉ thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại New Zealand 6-0. Chiến thắng giúp đại diện châu Âu có 6 điểm, giành quyền vào vòng knock-out.

Ngược lại, U17 Việt Nam thất bại 0-2 trước Mali, khép lại hành trình với một điểm, năm bàn thắng và hiệu số -3. Thầy trò HLV Cristiano Roland chính thức dừng bước ngay vòng bảng.

BXH nhóm các đội đứng thứ ba tại các bảng

Ở bảng E, U17 Italy đánh bại Uzbekistan 3-1, trong khi Bờ Biển Ngà vượt qua Jamaica với tỷ số 3-1.

Đáng chú ý, Uzbekistan dù thua vẫn có 3 điểm, hiệu số +1 và tạm nằm trong nhóm tám đội hạng ba giành vé đi tiếp.

Những kết quả này khiến cuộc đua tại U17 World Cup 2026 thêm hấp dẫn, khi nhiều đội bóng lớn thể hiện sức mạnh, trong khi các đại diện châu Á có những kết quả trái ngược.

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