U17 Việt Nam xuất ngoại rèn quân chuẩn bị cho World Cup 2026

U17 Việt Nam trải qua hai chuyến tập huấn chuẩn bị cho Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.

Theo kế hoạch, ngày 19/10, U17 Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc, bắt đầu đợt tập huấn kéo dài khoảng 10 ngày. Đây là bước chuẩn bị quan trọng sau thời gian rèn quân trong nước, giúp Ban huấn luyện tiếp tục rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi và nâng cao khả năng phối hợp giữa các vị trí trước thềm U17 World Cup 2026.

Khép lại chặng tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển sẽ di chuyển sang UAE để tiếp tục quá trình chuẩn bị trong khoảng 10 ngày. Việc có thêm thời gian tập luyện tại khu vực Tây Á được kỳ vọng giúp các cầu thủ từng bước thích nghi với điều kiện khí hậu, môi trường sinh hoạt và cường độ thi đấu trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Sau hai đợt tập huấn liên tiếp, U17 Việt Nam sẽ di chuyển tới Qatar để tranh tài tại VCK FIFA U17 World Cup 2026. Lịch trình này không chỉ tạo điều kiện để đội tuyển duy trì nhịp độ tập luyện mà còn giúp các cầu thủ trẻ có thêm thời gian làm quen với môi trường thi đấu quốc tế, chuẩn bị cả về thể lực lẫn tâm lý.

Với một giải đấu có tính cạnh tranh cao như World Cup, quá trình chuẩn bị đóng vai trò quan trọng đối với khả năng thích nghi và thể hiện của các cầu thủ. Hai chuyến tập huấn ở nước ngoài sẽ là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá phong độ từng vị trí, điều chỉnh phương án chiến thuật và tìm ra bộ khung phù hợp nhất cho đội tuyển.

Trước ngày xuất ngoại, U17 Việt Nam vẫn đang tích cực tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. HLV Cristiano Roland cùng các cộng sự tập trung củng cố nền tảng thể lực, đồng thời đẩy mạnh các bài tập kỹ thuật và chiến thuật nhằm giúp toàn đội đạt trạng thái tốt nhất.

Bộ khung từng thi đấu tại Vòng chung kết U17 châu Á 2026 tiếp tục được duy trì, tạo nền tảng về sự gắn kết và kinh nghiệm thi đấu cho đội tuyển. Bên cạnh đó, những gương mặt mới cũng đang nỗ lực hòa nhập, cạnh tranh vị trí và đáp ứng các yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện.

Với quỹ thời gian chuẩn bị còn lại, hai đợt tập huấn tại Hàn Quốc và UAE được kỳ vọng sẽ giúp U17 Việt Nam hoàn thiện những khâu cuối cùng trước khi bước vào thử thách lớn tại Qatar. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh và hướng tới màn thể hiện tốt tại đấu trường bóng đá trẻ hàng đầu thế giới.