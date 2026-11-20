U17 Việt Nam có khởi đầu đáng nhớ trước Bỉ khi Lê Sỹ Bách ghi bàn mở tỷ số bằng cú đánh gót từ quả phạt góc ở phút thứ 4. Tuy nhiên, đại diện châu Âu thể hiện sức mạnh để ghi liên tiếp ba bàn, dẫn ngược 3-1. Nguyễn Lực thắp lại hy vọng cho Việt Nam với pha đá phạt góc thành bàn ở phút 84, nhưng không thể tìm được bàn gỡ trong thời gian còn lại.

Ở trận đấu còn lại, U17 Mali giành chiến thắng 3-0 trước U17 New Zealand. Đại diện châu Phi thể hiện sức mạnh vượt trội với 15 lần đưa bóng trúng đích, qua đó giành vị trí dẫn đầu bảng. Kết quả này khiến U17 Việt Nam tạm đứng thứ ba sau lượt trận đầu tiên, trong khi New Zealand chưa có điểm và xếp cuối bảng.

Thất bại 2-3 trước U17 Bỉ khiến U17 Việt Nam tạm xếp thứ ba tại bảng đấu U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Ngày 23/11, U17 Việt Nam sẽ đối đầu U17 New Zealand trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội đi tiếp. Đây được xem là thời cơ để các học trò của HLV Cristiano Roland hướng đến 3 điểm đầu tiên, sau màn trình diễn tích cực nhưng chưa đủ để tạo ra kết quả trước Bỉ.

New Zealand cũng đang chịu áp lực sau thất bại 0-3 trước Mali. Vì vậy, cuộc đối đầu sắp tới hứa hẹn sẽ quyết liệt khi cả hai đội đều cần điểm để nuôi hy vọng tiến sâu tại giải đấu.

U17 Việt Nam đã cho thấy khả năng ghi bàn và tinh thần chiến đấu trước đối thủ mạnh ở trận ra quân. Điều quan trọng lúc này là chuyển màn trình diễn ấy thành kết quả cụ thể. Trận gặp New Zealand sẽ là cơ hội để đội bóng trẻ Việt Nam tìm kiếm chiến thắng, cải thiện thứ hạng và tạo lợi thế trong cuộc đua giành quyền đi tiếp tại U17 World Cup 2026.