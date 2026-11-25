Tinh thần bù đắp hạn chế

Trận hòa 3-3 trước U17 New Zealand cho thấy hai gam màu trái ngược của U17 Việt Nam tại FIFA U17 World Cup 2026. Đội bóng của HLV Cristiano Roland thể hiện tinh thần chiến đấu đáng khen, khả năng phản ứng trước nghịch cảnh và những cá nhân có thể tạo khác biệt. Tuy nhiên, sự thua thiệt về thể hình, thể lực cùng những hạn chế trong phòng ngự vẫn là bài toán đáng lo ngại.

U17 Việt Nam sẽ tiếp tục thể hiện sức mạnh tinh thần trong trận đấu cuối với U17 Mali?

Điểm dễ nhận thấy nhất trong cuộc đối đầu với đại diện châu Đại Dương chính là sự khác biệt về thể chất. U17 New Zealand sở hữu nền tảng thể lực và thể hình vượt trội, qua đó thường xuyên chiếm ưu thế trong những pha tranh chấp tay đôi. Các cầu thủ Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi triển khai những tình huống bứt tốc, bởi đối phương có khả năng đeo bám và áp sát rất tốt.

Đặc biệt, sự thua thiệt về chiều cao và sức mạnh khiến hàng phòng ngự U17 Việt Nam gặp nhiều bất lợi trước những pha bóng bổng. Hai bàn thua xuất phát từ những tình huống không chiến là lời cảnh báo rõ ràng. Đây không đơn thuần là vấn đề của một trận đấu, mà còn phản ánh thách thức quen thuộc của bóng đá trẻ Việt Nam khi đối đầu những đối thủ có nền tảng thể chất vượt trội.

Dù vậy, U17 Việt Nam vẫn có những điểm sáng đáng ghi nhận, nổi bật là Chu Ngọc Nguyễn Lực. Sau dấu ấn từ tình huống phạt góc ở trận gặp U17 Bỉ, tiền vệ mang áo số 10 tiếp tục chứng minh vai trò quan trọng trong lối chơi của đội. Bàn thắng từ cú đá phạt tinh quái cho thấy sự nhạy bén và khả năng xử lý tình huống khác biệt của Nguyễn Lực. Không dừng lại ở đó, đường chuyền đẳng cấp giúp Đại Nhân thoát xuống ghi bàn gỡ hòa 2-2 tiếp tục khẳng định năng lực sáng tạo của cầu thủ này.

Nếu Nguyễn Lực là điểm tựa về chuyên môn thì tinh thần thi đấu chính là tài sản lớn nhất của U17 Việt Nam. Ba lần bị dẫn trước, các cầu thủ áo đỏ đều tìm được bàn gỡ. Điều đó cho thấy đội bóng không dễ dàng buông xuôi, ngay cả khi phải đối diện với sức ép lớn từ đối thủ. Khả năng duy trì sự tập trung và quyết tâm chiến đấu đến những phút cuối là tín hiệu tích cực cho hành trình phía trước.

Tuy nhiên, tinh thần không thể mãi bù đắp cho những hạn chế chuyên môn. Việc liên tục để đối phương khai thác những tình huống bóng bổng cho thấy U17 Việt Nam cần cải thiện khả năng tổ chức phòng ngự, chọn vị trí và bọc lót. HLV Cristiano Roland cũng thừa nhận đội đã để thủng lưới từ những tình huống mà ban huấn luyện từng chuẩn bị phương án đối phó. Đây là chi tiết cần được nghiêm túc nhìn nhận.

U17 Việt Nam đã cho thấy bản lĩnh và khát vọng, nhưng muốn tiến xa hơn, đội bóng cần biến tinh thần ấy thành sự ổn định trong chuyên môn. Khả năng chống bóng bổng, tranh chấp và hạn chế sai sót phòng ngự sẽ là những yếu tố quyết định.

U17 Mali và phép thử bản lĩnh

Ở lượt trận cuối vòng bảng ngày 26.11, đối thủ U17 Mali được đánh giá là thử thách lớn nhất từ đầu giải, nhất là khi đại diện châu Phi đang có phong độ rất ấn tượng. Chiến thắng với tỷ số 2-1 trước U17 Bỉ, đội bóng từng đánh bại U17 Việt Nam, cho thấy U17 Mali không chỉ sở hữu nền tảng thể chất tốt mà còn có khả năng tạo ra khác biệt trước những đối thủ được đánh giá cao.

Hai chiến thắng liên tiếp giúp đội bóng châu Phi có sự tự tin lớn trước lượt trận quyết định. Ngược lại, U17 Việt Nam vẫn chưa thể giải quyết triệt để những vấn đề nơi hàng phòng ngự, đặc biệt là khả năng chống bóng bổng và tổ chức phòng ngự trước sức ép.

Nhìn lại trận hòa U17 New Zealand, U17 Việt Nam có quyền tiếc nuối khi đã không thể giành trọn 3 điểm. Ba lần bị dẫn trước và ba lần tìm được bàn gỡ là minh chứng cho tinh thần chiến đấu đáng khen, nhưng một chiến thắng sẽ giúp đội bóng có vị thế thuận lợi hơn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Hiện tại, việc chỉ có 1 điểm khiến U17 Việt Nam phải chịu thêm áp lực từ kết quả của các bảng đấu khác, trong cuộc cạnh tranh dành cho những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Đây cũng là trải nghiệm quan trọng đối với các cầu thủ trẻ. HLV Cristiano Roland nhấn mạnh việc ghi bàn tại World Cup mang lại cảm xúc đặc biệt, nhưng điều quan trọng hơn là các cầu thủ phải biết nhanh chóng trở lại với trận đấu, duy trì sự tập trung và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Thông điệp của nhà cầm quân người Brazil cho thấy ông không chỉ quan tâm đến kết quả mà còn đặt nặng quá trình trưởng thành của học trò. Ở sân chơi đỉnh cao, những khoảnh khắc hưng phấn sau bàn thắng không được phép khiến cầu thủ đánh mất sự tập trung. U17 Việt Nam cần học cách kiểm soát cảm xúc, duy trì kỷ luật chiến thuật và hạn chế những sai sót có thể phải trả giá đắt.

Trước trận gặp U17 Mali, Ban huấn luyện sẽ tiếp tục phân tích điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ để xây dựng phương án phù hợp. HLV Cristiano Roland cũng khẳng định luôn đồng hành, hỗ trợ các cầu thủ trong quá trình phát triển, đồng thời mong muốn toàn đội tiếp tục thể hiện tinh thần tích cực và mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ.

Tuy nhiên, sự động viên về tinh thần cần đi cùng những điều chỉnh cụ thể về chuyên môn. Trước một đối thủ đang có phong độ cao, U17 Việt Nam phải cải thiện khả năng phòng ngự, tranh chấp và tận dụng cơ hội tốt hơn. Nếu tiếp tục để lộ những khoảng trống như ở trận gặp U17 New Zealand, đội bóng sẽ đối diện nguy cơ lớn.

Cánh cửa đi tiếp vẫn chưa khép lại, nhưng trận đấu với U17 Mali sẽ là phép thử thực sự về bản lĩnh, khả năng thích nghi và sự trưởng thành của U17 Việt Nam. Muốn viết tiếp hành trình tại World Cup, các học trò của HLV Cristiano Roland cần nhiều hơn tinh thần chiến đấu, đó phải là một màn trình diễn chặt chẽ, tỉnh táo và hiệu quả.