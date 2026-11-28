Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), U17 Việt Nam là một trong 9 đại diện châu Á tham dự VCK năm nay và cũng là đội tuyển duy nhất của Đông Nam Á góp mặt.

Sau dấu ấn của U20 Việt Nam tại FIFA U20 World Cup 2017, việc lứa U17 lần đầu giành vé đến ngày hội bóng đá trẻ thế giới tiếp tục ghi thêm cột mốc mới cho bóng đá nước nhà.

Tại vòng bảng, thầy trò HLV Cristiano Roland nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Dù phải đối đầu với những đối thủ được đánh giá cao hơn về thể hình, thể lực và kinh nghiệm quốc tế, các cầu thủ Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn chuyên môn đáng ghi nhận.

Ở trận ra quân, U17 Việt Nam thi đấu nỗ lực và ghi được 2 bàn thắng nhưng để thua U17 Bỉ với tỷ số 2-3. Tiếp đó, đội tạo nên màn rượt đuổi tỷ số giàu cảm xúc trước U17 New Zealand.

Ba lần bị dẫn trước, các học trò của HLV Cristiano Roland đều tìm được bàn gỡ, qua đó giành trận hòa 3-3. Tuy nhiên, ở lượt trận cuối, U17 Việt Nam không thể tạo bất ngờ và nhận thất bại 0-2 trước U17 Mali.

Khép lại vòng bảng, đội tuyển giành 1 điểm, ghi 5 bàn thắng và để thủng lưới 8 lần, xếp thứ ba bảng G. Tuy nhiên, thành tích này không đủ giúp U17 Việt Nam lọt vào nhóm 8 đội đứng thứ ba có kết quả tốt nhất để giành quyền đi tiếp.

Dù dừng bước sớm, ba trận đấu tại Qatar vẫn mang lại nhiều bài học quan trọng.

Việc được đối đầu với những đại diện đến từ châu Âu, châu Đại Dương và châu Phi giúp các cầu thủ có cơ hội kiểm chứng năng lực, nhận diện khoảng cách về chuyên môn, thể lực, tốc độ xử lý cũng như khả năng tổ chức chiến thuật. Đây sẽ là cơ sở để toàn đội tiếp tục hoàn thiện trong chặng đường phía trước.

Sau khi trở về nước, các cầu thủ sẽ hội quân cùng CLB chủ quản, tiếp tục tập luyện và chuẩn bị cho các giải trẻ quốc gia năm 2027.

Hành trình tại FIFA U17 World Cup 2026 đã khép lại, nhưng với lứa cầu thủ này, đó mới chỉ là điểm khởi đầu cho mục tiêu trưởng thành và chinh phục những cấp độ cao hơn của bóng đá Việt Nam.