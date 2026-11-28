Tối 27/11 (giờ địa phương), U17 Việt Nam rời Doha (Qatar) về nước sau khi kết thúc hành trình tại VCK U17 World Cup 2026. Sáng 28/11, thầy trò HLV Cristiano Roland đặt chân tới sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Trong lần đầu góp mặt tại sân chơi thế giới, U17 Việt Nam để lại những dấu ấn đáng khích lệ. Nguyễn Lực và các đồng đội thua sát nút U17 Bỉ 2-3, hòa U17 New Zealand 3-3 trước khi nhận thất bại 0-2 trước U17 Mali.

Tại giải đấu năm nay, U17 Việt Nam là một trong 9 đại diện của châu Á và là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt ở VCK.

Sau dấu mốc U20 Việt Nam tham dự FIFA U20 World Cup 2017, việc U17 Việt Nam lần đầu tiên giành quyền góp mặt tại VCK U17 World Cup tiếp tục ghi thêm dấu ấn cho bóng đá trẻ nước nhà trên đấu trường quốc tế.

Kết thúc vòng bảng, U17 Việt Nam giành được 1 điểm, ghi 5 bàn thắng và để thủng lưới 8 lần, xếp thứ ba bảng G nhưng không nằm trong nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất để giành quyền vào vòng 32 đội.

Dù hành trình tại Qatar khép lại, nhưng những trận đấu với các đối thủ đến từ châu Âu, châu Đại Dương và châu Phi mang đến cho các cầu thủ trẻ Việt Nam những trải nghiệm quý giá. Đây là cơ hội để toàn đội kiểm chứng năng lực, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và nhận diện những điểm cần tiếp tục hoàn thiện trong quá trình phát triển.

Sau khi về nước, các cầu thủ trở lại CLB, tiếp tục tập luyện và chuẩn bị cho các giải đấu trẻ quốc gia trong năm 2027. Hành trình tại FIFA U17 World Cup 2026 là một dấu mốc đáng nhớ, đồng thời là hành trang để các cầu thủ tiếp tục trưởng thành, hướng tới những mục tiêu cao hơn trong sự nghiệp.

Ảnh: VFF