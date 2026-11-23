Sau lượt trận thứ nhất, cả U17 Việt Nam lẫn U17 New Zealand đều trắng tay và chia nhau hai vị trí cuối bảng. Cục diện hiện tại của bảng G buộc hai đội phải có được chiến thắng ở lượt trận này mới có thể thắp lại hy vọng.

Đoàn quân của HLV Cristiano Roland tạm xếp thứ ba nhờ nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại (-1 so với -3). Một chiến thắng ở cuộc đọ sức trực tiếp này sẽ mở toang cánh cửa cạnh tranh tấm vé vào vòng 32 đội cho một trong hai đại diện.

Tinh thần của các tuyển thủ trẻ Việt Nam đang dâng cao sau trận thua sát nút 2 - 3 trước đương kim Á quân châu Âu U17 Bỉ trong lần đầu tiên hít thở bầu không khí World Cup.

Hai bàn thắng đẹp mắt của Lê Sỹ Bách và Chu Ngọc Nguyễn Lực cho thấy năng lực tấn công của U17 Việt Nam.

Thầy trò HLV Cristiano Roland hướng đến chiến thắng U17 New Zealand để có thể cạnh tranh suất vào vòng knock-out. Ảnh: VFF

Trận này, U17 Việt Nam cần khắc phục những sai sót từng bộc lộ ở ngày ra quân. Trận đấu gặp Bỉ, các học trò của HLV Roland đã cho thấy sự mất tập trung ở thời điểm cuối hiệp 1, khiến hàng thủ nhận liên tiếp 2 bàn thua. Hệ thống phòng ngự của U17 Việt Nam cũng phải hạn chế những đường chuyền hỏng hoặc pha xử lý mạo hiểm bên phần sân nhà.

So với U17 Việt Nam, U17 New Zealand còn chịu áp lực hơn sau thất bại 0 - 3 trước U17 Mali. Trận thua đó đã phơi bày những hạn chế của hàng thủ đội bóng đại diện châu Đại Dương khi đối mặt với những tập thể giàu tốc độ và giỏi khai thác khoảng trống trước vòng cấm.

Trận đấu này là màn so tài giữa hai trường phái bóng đá khá đối lập. Đội bóng của HLV Martin Bullock sở hữu lợi thế về thể hình, sức mạnh tranh chấp và khả năng không chiến. Tuy nhiên, các hậu vệ cao lớn của U17 New Zealand lại cho thấy khả năng xoay xở khá chậm. Họ thường lúng túng trước những pha ban bật tốc độ cao và phản công của đối thủ.

Trong khi đó, đội bóng của HLV Cristiano Roland lại cho thấy khả năng giữ cự ly đội hình, kiểm soát tốt khu trung tuyến và xoay sở tốt trong không gian hẹp. Ở trận ra quân, các học trò của HLV Cristiano Roland đã ghi được tới 2 bàn thắng vào lưới ứng viên vô địch là U17 Bỉ, trong khi U17 New Zealand tịt ngòi và thủng lưới 3 lần trước U17 Mali.

Thầy trò HLV Cristiano Roland đã làm quen với phong cách thi đấu của các đội bóng vùng châu Đại Dương. Thời gian qua, U17 Việt Nam từng có dịp cọ xát với U17 Australia và U17 Fiji. Những kết quả tích cực trước những đội bóng này cho thấy U17 Việt Nam đủ sức vượt qua một đối thủ giàu sức mạnh khi giữ được tính tổ chức, tận dụng tốt những pha phối hợp bóng sống và cả những pha bóng cố định. Những trận đấu kể trên trở thành kinh nghiệm quý giá, được sử dụng để xây dựng phương án đối phó U17 New Zealand.

Để có vé vào vòng knock-out, U17 Việt Nam cần một trong ba khả năng: đứng nhất, nhì bảng, hoặc đứng thứ ba (nằm trong nhóm 8 đội thứ ba xuất sắc nhất trong tổng số 12 đội). Ở giải năm ngoái, trong số 8 đội hạng ba lọt vào vòng tiếp theo, có 4 đội được 4 điểm và 4 đội được 3 điểm. Còn với 4 đội bị loại, có 2 đội được 3 điểm, 1 đội 2 điểm và 1 đội 1 điểm.

Nếu có 3 điểm, U17 Việt Nam sở hữu tới 66,7% cơ hội lọt vào vòng 32 đội. Sự khác biệt giữa đội 3 điểm đi tiếp và đội 3 điểm bị loại nằm ở hiệu số bàn thắng bại, hoặc sâu xa hơn, còn là số bàn thắng ghi được. Mỗi bàn thắng tại World Cup đều không chỉ là khoảnh khắc lịch sử để nhớ đến, mà còn là bàn đạp tăng thêm cơ hội đi tiếp. Trong 8 đội hạng ba lọt vào vòng knock-out mùa trước, chỉ một đội duy nhất có hiệu số âm.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 New Zealand sẽ diễn ra lúc 22 giờ 30 ngày 23/11. Hai đội tuyển chưa từng chạm trán nhau ở các giải đấu chính thức trước đây, hứa hẹn tạo ra thế trận giằng co và khó lường.

Đội hình dự kiến:

U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa, Nguyễn Khắc Minh Đức, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Đào Quý Vương, Nguyễn Minh Thủy, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Trần Trí Dũng, Lê Trọng Đại Nhân, Lê Sỹ Bách

U17 New Zealand: Joseph Chalabi, Joe McIntyre, Ethan Dyer, Sean Kane, Keigo Shimokawa, Sena Vesty, Matias Nunez, Cailean Hamilton, Ben Trenberth, Willem Des Tombe, Jack Clegg

U17 New Zealand là đội có giàu kinh nghiệm trận mạc tại sân chơi thế giới. Đây đã là lần thứ 11 đội tuyển này góp mặt tại vòng chung kết FIFA U17 World Cup, với thành tích tốt nhất là 3 lần lọt vào vòng 16 đội các năm 2009, 2011 và 2015.