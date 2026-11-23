Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 New Zealand được xem là cuộc đối đầu mang tính bản lề, trực tiếp định đoạt cơ hội giành vé vào vòng 32 đội của cả hai đội tuyển sau khi đều đã để thua ở trận ra quân.

Ở trận mở màn, dù chịu thất bại sát nút 2-3 trước đương kim á quân châu Âu U17 Bỉ, đoàn quân của HLV Cristiano Roland vẫn nhận được cơn mưa lời khen nhờ lối chơi tự tin, kiểm soát 45% thời lượng bóng và tung ra 9 cú dứt điểm chao đảo khung thành đối phương, gồm 2 bàn thắng siêu phẩm.

Trái lại, U17 New Zealand khởi đầu thất vọng khi để thua 0-3 trước U17 Mali trong thế trận hoàn toàn bị áp đảo về thể lực và tốc độ.

U17 Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh dù để thua U17 Bỉ 2-3 ở trận ra quân. Ảnh: VFF

Sau lượt đấu đầu tiên, U17 Việt Nam tạm xếp thứ 3 bảng G nhờ nhỉnh hơn đối thủ về hiệu số bàn thắng bại (-1 so với -3). Với thể thức chọn 2 đội dẫn đầu cùng 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất đi tiếp, 3 điểm trước New Zealand sẽ mở toang cánh cửa lịch sử cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Tinh thần toàn đội U17 Việt Nam còn đang lên rất cao sau khi nhạc trưởng Chu Ngọc Nguyễn Lực được FIFA vinh danh. Cú đá phạt góc thành bàn vào lưới U17 Bỉ của anh chính là "bàn thắng Olympic" đầu tiên trong lịch sử VCK FIFA U17 World Cup.

Trang FIFA World Cup chia sẻ: "Kiến thức mới hôm nay: Bàn thắng Olympic. Là thuật ngữ bắt nguồn năm 1924, chỉ bàn thắng sút thẳng từ phạt góc. Tại FIFA U17 World Cup 2026, Chu Ngọc Nguyễn Lực đã ghi bàn theo cách này vào lưới U17 Bỉ".

Dù đang lạc quan và tự tin, U17 Việt Nam vẫn cần thận trọng trong cuộc đối đầu này. U17 New Zealand vẫn là đối thủ mạnh và sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng.

Ngôi sao sáng nhất của U17 New Zealand là trung vệ đội trưởng Ethan Dyer (Sydney FC). Đội bóng của HLV Martin Bullock còn nhỉnh hơn về thể hình với chiều cao trung bình 1,78 m (so với 1,75 m của Việt Nam), rất nguy hiểm với các tình huống bóng dài và không chiến.

Phát biểu trước trận, HLV Roland của U17 Việt Nam cũng đã nhắn nhủ các học trò: "Điều quan trọng nhất lúc này là toàn đội phải giữ sự khiêm tốn, giữ đôi chân trên mặt đất và duy trì sự tỉnh táo để thi đấu cống hiến nhất vì màu cờ sắc áo".

Dẫu vậy, với kỹ thuật cá nhân khéo léo, khả năng phối hợp nhóm ngắn và tinh thần đang hưng phấn, U17 Việt Nam hoàn toàn đủ sức khắc chế lối đá bóng dài và bóng bổng của New Zealand để giành chiến thắng lịch sử vào đêm nay.

Đội hình dự kiến

U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa – Nguyễn Khắc Minh Đức, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Nguyễn Ngọc Anh Hào – Đào Quý Vương, Nguyễn Minh Thủy, Chu Ngọc Nguyễn Lực; Nguyễn Trọng Phong, Lê Sỹ Bách, Lê Trọng Đại Nhân.

U17 New Zealand: Joseph Chalabi; Willem Des Tombe, Ethan Dyer, Keigo Shimokawa, Sean Kane; Sena Vesty, Joe McIntyre; Matías Núñez, Ben Trenberth, Cailean Hamilton; Jack Clegg.

BXH G - FIFA U17 WORLD CUP 2026