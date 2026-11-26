U17 Việt Nam bước vào lượt trận hạ màn bảng G sau màn rượt đuổi tỷ số 3-3 kịch tính trước U17 New Zealand. Cùng với việc để thua sít sao 2-3 trước U17 Bỉ ở ngày ra quân, hàng công áo đỏ đã thể hiện hiệu suất ấn tượng khi ghi tới 5 bàn thắng sau hai trận.

Tuy nhiên, bài toán khó nhất đối với ban huấn luyện nằm ở hàng phòng ngự khi đã để thủng lưới 6 bàn, đặc biệt là cải thiện khả năng chống bóng bổng và các đòn đánh từ hai biên của đối phương - nguyên nhân dẫn đến hầu hết các bàn thua của U17 Việt Nam tại giải đấu cho đến lúc này.

U17 Việt Nam phải quyết thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Ảnh: FPT

Ở phía bên kia chiến tuyến, U17 Mali khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu bằng sức mạnh áp đảo. Đại diện châu Phi đã đè bẹp New Zealand 3-0 và ngược dòng hạ gục á quân châu Âu U17 Bỉ 2-1.

Trước lượt trận cuối cùng, U17 Mali đã sớm ghi tên mình vào vòng 32 đội. Xếp phía sau là U17 Bỉ xếp nhì (3 điểm), U17 Việt Nam đứng thứ ba (1 điểm, hiệu số -1) và U17 New Zealand xếp cuối (1 điểm, hiệu số -3).

Do nhóm đội xếp thứ ba ở các bảng đấu hạ màn sớm đạt điểm số rất cao (từ 4 đến 6 điểm), mốc an toàn để đi tiếp được xác định là 4 điểm.

Như vậy, U17 Việt Nam gần như bắt buộc phải giành chiến thắng trước U17 Mali mới có thể tự quyết tấm vé vào vòng 1/16. Một kết quả hòa cũng khiến hy vọng vượt qua vòng bảng của đội bóng áo đỏ trở nên vô cùng mong manh.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam mừng bàn thắng vào lưới U17 New Zealand. Ảnh: VFF

U17 Việt Nam đón nhận tin vui trước trận quyết đấu tối nay khi tiền đạo Nguyễn Văn Dương đã hoàn toàn bình phục chấn thương cổ chân. Nhạc trưởng Chu Ngọc Nguyễn Lực – người đã ghi 2 bàn thắng và 1 kiến tạo tại giải đấu – cùng Lê Trọng Đại Nhân, Lê Sỹ Bách và Trương Nguyễn Duy Khang tiếp tục là những niềm hy vọng lớn trên hàng công.

Trước trận đấu khó khăn này, HLV Cristiano Roland đã có những phát biểu khích lệ tinh thần các học trò. "Những gì các cầu thủ làm được thật phi thường. Chúng tôi rơi vào bảng đấu khó khăn, nhưng toàn đội sẽ nỗ lực thi đấu dũng cảm, kỷ luật để làm người hâm mộ tự hào", ông tuyên bố.

Về phía đại diện châu Phi, HLV Soumaila Coulibaly nhiều khả năng sẽ xoay tua đội hình nhằm bảo toàn thể lực cho các trụ cột. Điều này có thể giúp cán cân lực lượng giữa hai đội phần nào được thu hẹp và là cơ hội để các cầu thủ trẻ của chúng ta tạo nên bất ngờ vào tối nay.

Đội hình dự kiến

U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa; Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Nguyễn Ngọc Anh Hào; Đào Quý Vương, Nguyễn Minh Thủy, Chu Ngọc Nguyễn Lực; Trương Nguyễn Duy Khang, Lê Trọng Đại Nhân, Lê Sỹ Bách.

U17 Mali: Abdoul Coulibaly; Cheickna Coulibaly, Makan Sacko, Youssouf Sylla, Moussa Dianessi; Lassana Diawara, Ismaël Kamissoko, Halidou Maïga; Yaya Niang, Issiaka Koné, Djigui Koïta.

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