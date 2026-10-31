U17 Việt Nam trước ngưỡng cửa World Cup: Cơ hội viết tiếp lịch sử

Đội tuyển U17 Việt Nam tiếp tục sử dụng lực lượng nòng cốt là những chiến binh U17 đã tạo nên thành tích lần đầu tiên giành quyền tham dự Vòng chung kết FIFA U17 World Cup. Ảnh: nhandan.vn

Từ ngày 19/11 đến 13/12/2026, Qatar trở thành điểm hẹn của 48 đội tuyển trẻ tại vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026. Với bóng đá Việt Nam, giải đấu năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đội tuyển U17 lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi dưới 17. Đây không chỉ là thành quả của một thế hệ cầu thủ mà còn là dấu mốc đáng chú ý đối với công tác đào tạo bóng đá trẻ trong nước.

Sau hành trình giành vé lịch sử, thầy trò HLV Cristiano Roland bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng nhằm hoàn thiện thể lực, chiến thuật và tâm lý thi đấu. Lực lượng nòng cốt là những cầu thủ góp công đưa U17 Việt Nam đến World Cup, kết hợp với các nhân tố nổi bật từ lứa U17 châu Á 2026 và những trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu.

Đáng chú ý, đội tuyển đã sang Hàn Quốc tập huấn trong tháng 10, thi đấu giao hữu với các đối thủ có cường độ chơi bóng cao để tích lũy kinh nghiệm. Theo định hướng của ban huấn luyện, việc chuẩn bị không chỉ dừng ở kỹ thuật, chiến thuật mà còn chú trọng dinh dưỡng, hồi phục và khả năng duy trì sự tập trung trong những thời điểm chịu sức ép lớn.

Theo kết quả bốc thăm, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Mỗi đối thủ sở hữu một đặc điểm riêng, buộc đội tuyển phải có sự chuẩn bị phù hợp cho từng trận đấu. Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam lần lượt gặp Bỉ lúc 20 giờ ngày 20/11, New Zealand lúc 22 giờ 30 ngày 23/11 và Mali lúc 20 giờ ngày 26/11.

Thể thức giải đấu năm 2026 mở ra thêm nhiều hy vọng cho U17 Việt Nam. Với 48 đội chia thành 12 bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Vì vậy, cơ hội đi tiếp không chỉ dành cho các đội đứng đầu hoặc nhì bảng. Một chiến thắng, thậm chí những điểm số quan trọng trước các đối thủ trực tiếp, có thể mở ra cánh cửa lịch sử cho đại diện Việt Nam. Tuy nhiên, đội tuyển cần hạn chế tối đa sai lầm cá nhân, duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu và cải thiện hiệu quả ở những tình huống quyết định. Khả năng tận dụng cơ hội đặc biệt quan trọng khi số lần tiếp cận khung thành đối phương có thể không nhiều.

Với U17 Việt Nam, World Cup 2026 không đơn thuần là cuộc đua thành tích mà còn là dịp để các cầu thủ trẻ tiếp xúc với môi trường bóng đá đỉnh cao, học cách ứng phó với áp lực và nhận diện rõ những khoảng cách cần thu hẹp. Những trải nghiệm tại Qatar có thể trở thành nền tảng quan trọng cho quá trình phát triển của từng cầu thủ, đồng thời cung cấp thêm dữ liệu thực tiễn cho công tác đào tạo trẻ.

Kỳ vọng dành cho thầy trò HLV Cristiano Roland vì thế cần được đặt trên cơ sở thực tế. U17 Việt Nam chưa có kinh nghiệm tại đấu trường này, trong khi cả ba đối thủ đều sở hữu những thế mạnh đáng kể. Nhưng lần đầu tham dự cũng đồng nghĩa đội tuyển có cơ hội bước vào giải với tâm thế của những người muốn học hỏi, thử sức và tạo bất ngờ.