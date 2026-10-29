U17 Việt Nam trở về từ Hàn Quốc, tăng tốc chuẩn bị cho World Cup 2026

Đây là giai đoạn quan trọng giúp thầy trò HLV Cristiano Roland hoàn thiện chuyên môn, nâng cao thể lực và sẵn sàng cho thử thách tại đấu trường thế giới.

Các cầu thủ trẻ Việt Nam đã có những ngày tập huấn bổ ích tại Hàn Quốc

Trong thời gian tập huấn, U17 Việt Nam có 3 trận đấu giao hữu với U18 Seoul FC, U18 Cheonan FC và CLB Shinpyeong.

Những cuộc đối đầu với các đối thủ có chất lượng chuyên môn tốt giúp ban huấn luyện đánh giá lực lượng, kiểm nghiệm khả năng vận hành chiến thuật và rèn luyện năng lực thích ứng với cường độ thi đấu cao.

HLV Cristiano Roland cho biết mục tiêu chính của chuyến tập huấn là giúp các cầu thủ nhanh chóng bắt nhịp với tốc độ thi đấu đỉnh cao, tương tự những gì đội từng trải nghiệm tại giải châu Á.

Theo ông, các học trò đã nỗ lực cải thiện khả năng phản xạ, xử lý tình huống và đưa ra quyết định trong điều kiện áp lực lớn.

Đáng chú ý, dữ liệu từ thiết bị GPS sau mỗi trận đấu cho thấy cường độ vận động của các cầu thủ tiến bộ rõ rệt. Đây là tín hiệu tích cực, tạo thêm sự tự tin cho đội tuyển trước khi bước vào sân chơi lớn nhất ở cấp độ U17.

Sau khi trở về nước, HLV Cristiano Roland cùng các học trò tiếp tục chuẩn bị cho VCK U17 World Cup 2026

Sau khi trở về nước, toàn đội sẽ nghỉ ngơi, hồi phục trong ngày 30.10 và trở lại tập luyện từ ngày 31.10.

Trong 2 tuần chuẩn bị tiếp theo, Ban huấn luyện tiếp tục duy trì cường độ thi đấu, đồng thời điều chỉnh thể trạng và hoàn thiện nền tảng thể lực để các cầu thủ đạt phong độ tốt nhất cho trận ra quân.

Theo kế hoạch, ngày 6.11, U17 Việt Nam sẽ sang UAE tập huấn và thi đấu giao hữu trước khi di chuyển đến Qatar dự VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Quãng chuẩn bị cuối cùng được kỳ vọng giúp đội tuyển hoàn thiện những khâu còn hạn chế, sẵn sàng cạnh tranh tại đấu trường thế giới.