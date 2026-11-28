Khoảng 7h40, đội tuyển U17 Việt Nam bước ra khỏi cửa cổng an ninh sân bay quốc tế Nội Bài. Chuyến bay mang mã số QR 982 đưa đội tuyển xuất phát từ Doha (Qatar) lúc 20h25 tối qua, hạ cánh lúc khoảng 6h30 ở sân bay Nội Bài (Hà Nội), sớm hơn 30 phút so với dự kiến.

Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực dẫn đầu nhóm cầu thủ U17 Việt Nam bước ra. Anh là ngôi sao của chiến dịch U17 World Cup, cầu thủ Việt Nam duy nhất có hai bàn tại sân chơi thế giới.

Nguyễn Văn Dương cười bẽn lẽn khi bước ra. Hầu hết đội hình U17 Việt Nam còn xa lạ với giới truyền thông và người hâm mộ. Những màn trình diễn đầy cảm xúc ở World Cup đã đưa họ bước ra ánh sáng.

Đại diện duy nhất của Đông Nam Á ở World Cup có 1 điểm sau 3 lượt trận. Chúng ta cầm hòa U17 New Zealand và thua sát nút Bỉ cùng Mali, hai đội bóng rất mạnh ở cấp độ U17. Thành tích này là rất đáng khen ngợi khi bước ra thế giới.

HLV Cristiano Roland đang gây ấn tượng mạnh mẽ trong khoảng một năm qua. Ông cùng U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á, vào tứ kết U17 châu Á trước khi đưa Việt Nam lần đầu tới U17 World Cup.

Sau những lần dự World Cup của tuyển nữ Việt Nam và U20, U17 Việt Nam là đội đầu tiên ghi bàn, thậm chí ghi tới 5 bàn. Màn trình diễn tự tin của những cầu thủ trẻ hứa hẹn một thế hệ tài năng mới cho bóng đá Việt Nam.

Lê Trọng Đại Nhân (ảnh) trở về nhà với hành trang là một bàn ở Cúp Thế giới. Nhiều cầu thủ trẻ của U17 Việt Nam được kỳ vọng sẽ sớm lên V.League.

Với Roland, mục tiêu kế tiếp sẽ là đưa U17 Việt Nam trở lại World Cup trẻ vào năm sau. Giải đấu này hiện đã thay đổi thể thức, diễn ra mỗi năm một lần. Sự nghiệp của cá nhân HLV Roland ở Việt Nam cũng hứa hẹn rực rỡ hơn sau thành tựu vừa qua.

Highlights U17 Việt Nam 0-2 U17 Mali Tối 26/11, đội tuyển U17 Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước U17 Mali tại lượt trận cuối bảng G U17 World Cup 2026.