U17 Việt Nam trang bị kiến thức dinh dưỡng thể thao, phòng tránh chấn thương

Buổi đào tạo do bà Nguyễn Ngọc Trâm Anh - Thạc sĩ Dinh dưỡng Thể thao, Đại học Liverpool John Moores (Vương quốc Anh) trực tiếp hướng dẫn

Chương trình do bà Nguyễn Ngọc Trâm Anh, Thạc sĩ Dinh dưỡng Thể thao tại Đại học Liverpool John Moores (Vương quốc Anh), trực tiếp hướng dẫn, với sự tham gia của Ban huấn luyện và các cầu thủ U17 Việt Nam.

Buổi đào tạo tập trung vào bốn nội dung chính, gồm kiến thức dinh dưỡng trong bóng đá; chế độ dinh dưỡng trước, trong và sau tập luyện, thi đấu; các nguyên tắc phòng tránh chấn thương; xây dựng thói quen ăn uống, phục hồi thể lực và chăm sóc cơ thể khoa học.

Thông qua những nội dung được truyền đạt, các cầu thủ có thêm kiến thức về nhu cầu năng lượng, lựa chọn thực phẩm phù hợp, duy trì thể trạng và phục hồi sau vận động.

Đặc biệt, chương trình còn tạo điều kiện để các cầu thủ trực tiếp trao đổi với chuyên gia, giải đáp những vấn đề thường gặp trong sinh hoạt, tập luyện và thi đấu.

Phát biểu tại chương trình, Tổng Thư ký LĐBĐ Việt Nam Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh, việc trang bị kiến thức về dinh dưỡng và phòng tránh chấn thương có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển của các cầu thủ trẻ.

Hoạt động này được triển khai từ đề xuất của HLV trưởng Cristiano Roland và Ban huấn luyện U17 Việt Nam, nhằm giúp các cầu thủ nâng cao ý thức tự chăm sóc bản thân, qua đó phát huy tốt hơn hiệu quả tập luyện.

“Chúng ta đầu tư rất nhiều về thời gian, tiền bạc và công sức cho công tác huấn luyện. Nhưng để phát huy được hết tất cả những yếu tố đó, cần có thêm kiến thức và sự tự giác của chính các cầu thủ”, Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Phú, bên cạnh kỹ thuật và chiến thuật, việc duy trì nền tảng thể lực tốt, phát huy sức nhanh, sức mạnh, sức bền, đặc biệt là sức bền tốc độ và sức mạnh bộc phát, đóng vai trò quan trọng trong bóng đá hiện đại.

Để đạt được điều đó, các cầu thủ không chỉ cần tuân thủ giáo án huấn luyện mà còn phải chủ động xây dựng chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi và phục hồi hợp lý.

Tổng Thư ký LĐBĐ Việt Nam cũng cho biết, những chương trình trang bị kiến thức tương tự đã được triển khai cho một số đội tuyển trẻ, trong đó có U14 và U17 nữ Việt Nam.

Thời gian tới, LĐBĐ Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn và chăm sóc sức khỏe cho các đội tuyển quốc gia.

Đối với U17 Việt Nam, chương trình lần này càng có ý nghĩa khi đội đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho VCK FIFA U17 World Cup 2026. Đây là sân chơi đỉnh cao của bóng đá trẻ thế giới, nơi các học trò của HLV Cristiano Roland sẽ có cơ hội đối đầu với những đối thủ có trình độ chuyên môn cao.

Tổng Thư ký LĐBĐ Việt Nam Nguyễn Văn Phú phát biểu

Ở lứa tuổi U17, các cầu thủ đang trong giai đoạn phát triển mạnh về thể chất. Vì vậy, việc hiểu đúng và thực hành chế độ dinh dưỡng khoa học không chỉ hỗ trợ nâng cao hiệu suất thi đấu mà còn góp phần hạn chế nguy cơ chấn thương, bảo đảm quá trình phát triển lâu dài.

“Đây cũng là những bước chuẩn bị gần như cuối cùng cho hành trang của chúng ta khi bước vào sân chơi FIFA U17 World Cup. Tôi mong rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, U17 Việt Nam sẽ mang tới giải đấu một hình ảnh mới, những kiến thức mới và hướng tới những thành công mới”, Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú bày tỏ.

Bên cạnh việc hoàn thiện chuyên môn, những hoạt động bổ trợ về dinh dưỡng, thể lực và chăm sóc sức khỏe cho thấy sự chú trọng của LĐBĐ Việt Nam đối với công tác chuẩn bị cho các đội tuyển trẻ.

Qua đó, U17 Việt Nam được trang bị thêm những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tự tin bước vào thử thách tại FIFA U17 World Cup 2026.