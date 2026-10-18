U17 Việt Nam tổn thất lực lượng

Đậu Quang Hưng lỡ hẹn U17 World Cup vì chấn thương.

Tiền đạo Đậu Quang Hưng dính chấn thương cơ đùi trong một buổi tập của U17 Việt Nam, qua đó phải bỏ lỡ chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026. Dù chưa cần phẫu thuật, chân sút 17 tuổi vẫn phải trải qua quá trình điều trị và phục hồi kéo dài.

Sự vắng mặt của Quang Hưng là tổn thất đáng kể với HLV Cristiano Roland, trong bối cảnh giải đấu chỉ còn hơn một tháng sẽ khởi tranh.

Tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An và Học viện Juventus Việt Nam từng ghi bàn thắng duy nhất giúp U17 Việt Nam đánh bại U17 Yemen tại vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 19/10 đến 29/10, trước khi sang UAE hoàn tất khâu chuẩn bị.

Tại FIFA U17 World Cup 2026, thầy trò HLV Cristiano Roland nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. U17 Việt Nam sẽ ra quân gặp U17 Bỉ ngày 20/11, chạm trán U17 New Zealand ngày 23/11 trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu U17 Mali ngày 26/11.

Ban huấn luyện hiện đứng trước yêu cầu điều chỉnh phương án nhân sự, tìm kiếm sự thay thế phù hợp cho vị trí trung phong nhằm bảo đảm sức cạnh tranh của đội tuyển tại sân chơi thế giới.