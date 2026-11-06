U17 Việt Nam tới UAE, HLV Roland loại 3 cầu thủ trước World Cup

Chuyến bay chở U17 Việt Nam hạ cánh tại Dubai, UAE vào 5h ngày 6/11 theo giờ địa phương (tức 8h theo giờ Việt Nam). Ban huấn luyện cùng 25 cầu thủ nhanh chóng ổn định lưu trú, nghỉ ngơi và ra sân tập vào chiều cùng ngày. Đội duy trì lịch tập luyện vào khung giờ 16h trong ba ngày liên tiếp, từ 6/11 đến 8/11, nhằm tiếp tục hoàn thiện các nội dung chuyên môn và duy trì trạng thái thể lực.

Trước khi lên đường sang UAE, HLV Cristiano Roland rút gọn danh sách U17 Việt Nam còn 25 cầu thủ. Chiến lược gia người Brazil sẽ loại tiếp 4 cầu thủ khi chính thức bước vào World Cup 2026.

U17 Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ cho World Cup 2026. Ảnh: VFF

Đánh giá về quá trình chuẩn bị của đội, HLV Cristiano Roland cho biết sau 7 tuần tập luyện, các cầu thủ đáp ứng yêu cầu và nắm bắt được cách chơi theo định hướng của ban huấn luyện. Ông tin tưởng toàn đội tiếp tục tiến bộ trong giai đoạn tập huấn tại UAE để đạt trạng thái thể lực tốt nhất khi bước vào trận đấu đầu tiên.

Về định hướng chiến thuật, HLV Cristiano Roland xác định U17 Việt Nam cần phát huy những điểm mạnh về tốc độ và kỹ thuật để bù đắp hạn chế về thể hình. Đội hướng tới lối chơi thông minh, xử lý bóng nhanh, đưa ra quyết định dứt khoát, đồng thời tổ chức di chuyển và kiểm soát không gian tốt khi không có bóng.

Theo kế hoạch, ngày 9/11, U17 Việt Nam có trận đấu tập với U17 Fiji lúc 18h00 (giờ địa phương). Ngày 10/11, Nguyễn Lực và các đồng đội di chuyển từ Dubai tới Doha (Qatar) để tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026. Tại U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đội tuyển Bỉ, New Zealand và Mali.