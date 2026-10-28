U17 Việt Nam toàn thắng trong chuyến du đấu Hàn Quốc, sẵn sàng cho U17 World Cup

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Đây là trận đấu tập cuối cùng, đánh dấu bước hoàn tất giai đoạn chuẩn bị mang tính bản lề của toàn đội trước khi chính thức bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - FIFA U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra sau đây 3 tuần.

Bước vào màn so tài với U17 Shinpyeong, ban huấn luyện U17 Việt Nam không hề đặt nặng vấn đề tỷ số hay thành tích. Thay vào đó, trọng tâm chuyên môn được dồn trọn vào việc thử nghiệm các phương án nhân sự mới, rà soát tính hiệu quả khi vận hành chiến thuật và tăng cường mức độ kết dính, ăn ý giữa các tuyến.

Việc đối đầu với một đối thủ có thể lực dồi dào và lối đá kỷ luật như Shinpyeong đã mang lại bài kiểm tra thực chiến đắt giá. Đó là lý do U17 Việt Nam vào trận rất nghiêm túc. Các cầu thủ duy trì được cự ly đội hình hợp lý, khả năng kiểm soát bóng tự tin và sự sắc bén trong các pha tổ chức tấn công để ghi tới 4 bàn thắng vào lưới đối phương.

Những tín hiệu tích cực từ trận thắng này cho thấy bộ khung của đội tuyển đang dần định hình rõ nét, đồng thời tinh thần thi đấu cùng bản lĩnh của các cầu thủ trẻ đã có sự tiến bộ vượt bậc sau chuỗi ngày rèn giũa cường độ cao tại xứ sở kim chi. Như vậy trong 2 trận đấu ở Hàn Quốc, U17 Việt Nam thắng cả 2 (5-0 trước U17 Cheonan và 4-2 trước Shinpyeong). Đây là hành trang để họ tự tin cho VCK sắp tới.

Theo lịch trình, toàn đội sẽ lên đường trở về nước vào ngày mai (29/10) để đóng quân tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Quãng thời gian ngắn tại quê nhà sẽ là dịp để ban huấn luyện tổng kết đợt tập huấn, khắc phục những lỗ hổng chiến thuật còn tồn đọng và giúp các cầu thủ phục hồi thể lực.

Đến ngày 6/11, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ tiếp tục lên đường sang UAE tham gia chuyến tập huấn then chốt kết hợp thi đấu giao hữu quốc tế, hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức đặt chân đến Qatar để tranh tài tại VCK FIFA U17 World Cup 2026, nơi đội sẽ gặp U17 Bỉ, U17 Mali và U17 New Zealand.