U17 Việt Nam tiếp tục 'rèn quân' hướng tới World Cup

Chiều 19/10 (theo giờ Hàn Quốc), Đội tuyển U17 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Hàn Quốc. Đây là giai đoạn quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho lần đầu tiên Đội tuyển U17 Việt Nam góp mặt tại đấu trường FIFA U17 World Cup, giúp các cầu thủ tiếp tục hoàn thiện chuyên môn và nâng cao khả năng thích ứng với cường độ thi đấu quốc tế.

Đội tuyển U17 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Hàn Quốc. Ảnh: VFF

Theo kế hoạch, trong thời gian tập huấn tại Hàn Quốc, Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ thi đấu ba trận giao hữu với U17 FC Seoul, U17 Cheonan City FC và Đội tuyển U17 Hàn Quốc, lần lượt vào các ngày 21/10, 26/10 và 28/10.

Thông qua những trận đấu này, Ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá năng lực cầu thủ, kiểm nghiệm khả năng vận hành chiến thuật và điều chỉnh lối chơi. Việc cọ xát với các đối thủ cũng giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị tốt hơn trước khi bước vào sân chơi thế giới.

Đoàn quân HLV Cristiano Roland sẽ có ba trận giao hữu tại Hàn Quốc. Ảnh: VFF

Kết thúc đợt tập huấn tại Hàn Quốc, Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ trở về nước để tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị. Ngày 6/11, đội tuyển dự kiến lên đường sang UAE tập huấn trước khi di chuyển tới Qatar tham dự Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.

Theo kết quả bốc thăm, Đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Đội tuyển U17 Bỉ, Đội tuyển U17 New Zealand và Đội tuyển U17 Mali. Việc giành quyền tham dự giải đấu là dấu mốc đáng chú ý của bóng đá trẻ Việt Nam, tạo cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm và khẳng định năng lực tại sân chơi quốc tế.

Ảnh: VFF