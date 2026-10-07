U17 Việt Nam tích cực 'rèn quân', chuẩn bị cho lần đầu dự World Cup

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, toàn đội duy trì cường độ tập luyện cao, tập trung xây dựng nền tảng thể lực, hoàn thiện kỹ năng cá nhân và rèn luyện các phương án chiến thuật.

Các tuyển thủ luôn có sự tập trung cao trên sân tập

Ban huấn luyện cũng chủ động tổ chức các trận đấu tập nhằm kiểm tra khả năng vận hành lối chơi, đánh giá sự tiến bộ của từng cầu thủ và nâng cao kinh nghiệm thi đấu.

Từ khi hội quân, U17 Việt Nam đã có 3 trận đấu tập với U23 Hà Nội, U19 VPF và CLB V.League Hà Nội. Những cữ dượt này giúp HLV Cristiano Roland có thêm cơ sở đánh giá lực lượng, qua đó từng bước hoàn thiện đội hình và phương án chiến thuật cho sân chơi thế giới.

Theo kế hoạch, chiều 8.10, U17 Việt Nam tiếp tục đấu tập với U19 Công an Hà Nội. Một ngày sau, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ chạm trán U19 Hà Nội.

Chuỗi trận đấu này được xem là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm trong môi trường thi đấu có tính cạnh tranh.

HLV Cristiano Roland sẽ giúp các học trò có sự chuẩn bị tốt nhất cho VCK FIFA U17 World Cup 2026

Sau giai đoạn chuẩn bị trong nước, U17 Việt Nam dự kiến lên đường sang Hàn Quốc ngày 19.10, tập huấn khoảng 10 ngày. Đội sau đó tiếp tục có khoảng 10 ngày rèn quân tại UAE trước khi di chuyển sang Qatar dự VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Lần đầu góp mặt ở sân chơi U17 thế giới là cột mốc đặc biệt với bóng đá trẻ Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về công tác chuẩn bị. Khi thời gian ngày càng thu hẹp, mỗi buổi tập và trận đấu tập đều có giá trị trong việc hoàn thiện thể lực, chiến thuật, khả năng phối hợp và bản lĩnh thi đấu.

Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và UAE sẽ là bước kiểm tra quan trọng trước khi U17 Việt Nam bước vào thử thách lớn nhất.

Mục tiêu trước mắt của thầy trò HLV Cristiano Roland là tận dụng tối đa quãng thời gian còn lại để có sự chuẩn bị tốt nhất cho lần đầu tranh tài tại World Cup.