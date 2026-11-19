Theo số liệu từ danh sách đăng ký cầu thủ do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố trước U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam có chiều cao trung bình 175,24 cm, đứng thứ 42 trong số 47 đội tuyển có đầy đủ dữ liệu. Thống kê được tính dựa trên chiều cao của 21 cầu thủ trong danh sách đăng ký của mỗi đội, bao gồm cả thủ môn.

U17 Việt Nam sẵn sàng cho U17 World Cup 2026 (Ảnh: VFF).

Đáng chú ý, U17 World Cup 2026 có tổng cộng 48 đội tham dự. Tuy nhiên, danh sách thống kê hiện chỉ gồm 47 đội do Cộng hòa Dominica, đội tuyển thay thế Mỹ, chưa có đầy đủ thông số chiều cao của các cầu thủ để đối chiếu.

Theo bảng thống kê, Montenegro đang dẫn đầu về chiều cao trung bình với 184,57 cm. Trong khi đó, Haiti và New Caledonia đứng cuối danh sách khi cùng có chiều cao trung bình 171,38 cm. So với mặt bằng chung của giải đấu, các cầu thủ U17 Việt Nam thấp hơn khoảng 4,2 cm.

Khoảng cách này còn lớn hơn khi đặt cạnh những đối thủ trực tiếp tại bảng G. Trong đó, Bỉ là đội sở hữu thể hình tốt nhất bảng đấu với chiều cao trung bình 183,86 cm, đứng thứ ba trong số các đội có đầy đủ dữ liệu tại U17 World Cup 2026 và cao hơn U17 Việt Nam tới 8,62 cm.

Không chỉ có lợi thế về chiều cao trung bình, U17 Bỉ còn sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình tốt ở các vị trí. Theo danh sách đăng ký, hậu vệ Edgard Opoku, đang thuộc biên chế CLB KAA Gent, là cầu thủ cao nhất đội với chiều cao 1,92 m. Bên cạnh đó, hai thủ môn Mattis Seghers và Lowe Piesse cùng sở hữu chiều cao 1,91 m.

Nếu chỉ tính 18 cầu thủ ngoài vị trí thủ môn, U17 Bỉ vẫn có chiều cao trung bình lên tới 182,83 cm, trong khi U17 Việt Nam chỉ đạt 174 cm. Điều này cho thấy sự chênh lệch về thể hình giữa hai đội không chỉ đến từ vị trí thủ môn mà còn xuất hiện ở nhiều khu vực trên sân.

Hai đối thủ còn lại của U17 Việt Nam tại bảng G cũng có chiều cao trung bình nhỉnh hơn. Cụ thể, Mali đạt 181,71 cm, đứng thứ 13 toàn giải và cao hơn các học trò của HLV Roland khoảng 6,47 cm. Đại diện châu Phi có tới bốn cầu thủ sở hữu chiều cao từ 1,90 m trở lên.

Trong khi đó, New Zealand đứng thứ 25 trên bảng thống kê với chiều cao trung bình 178,57 cm, hơn U17 Việt Nam 3,33 cm. Đội bóng châu Đại Dương có hai cầu thủ cao tới 1,94 m là thủ môn Will Martin và tiền đạo Zach Cashmore. Ngoài ra, thủ môn Marc James cũng sở hữu chiều cao 1,93 m dù mới 15 tuổi.

Ở U17 Việt Nam, thủ môn Nguyễn Thái Sơn là cầu thủ cao nhất với chiều cao 1,87 m. Trong nhóm cầu thủ ngoài vị trí thủ môn, hậu vệ Nguyễn Mạnh Cường sở hữu chiều cao tốt nhất với 1,82 m.

Tuy nhiên, đây mới là số liệu của danh sách đăng ký trước giải. Mức độ chênh lệch thể hình thực tế trong từng trận đấu còn phụ thuộc vào đội hình xuất phát và những điều chỉnh nhân sự của hai đội. Dù vậy, việc sở hữu chiều cao trung bình thấp nhất bảng G vẫn đặt ra những khó khăn đối với thầy trò HLV Cristiano Roland, đặc biệt trong các tình huống tranh chấp bóng bổng.

Khi đối đầu với những cầu thủ có thể hình vượt trội, U17 Việt Nam có thể gặp bất lợi ở các pha không chiến, những tình huống đá phạt cố định hoặc khi đối phương liên tục thực hiện các quả tạt vào vòng cấm.

Ngoài ra, khả năng tranh chấp tay đôi và bảo vệ khu vực trước khung thành cũng sẽ là những yêu cầu quan trọng đối với hàng phòng ngự Việt Nam. Để hạn chế bất lợi này, U17 Việt Nam cần duy trì cự ly đội hình hợp lý, tổ chức phòng ngự tập trung và hạn chế để đối phương có nhiều khoảng trống thực hiện những đường chuyền dài hoặc các pha treo bóng.

Theo lịch, U17 Việt Nam sẽ đá trận ra quân tại U17 World Cup 2026 gặp Bỉ lúc 20h ngày 20/11. Sau đó, thầy trò HLV Roland lần lượt chạm trán New Zealand (22h30 ngày 23/11) và Mali (20h ngày 26/11).

Chiều cao trung bình của các đội dự U17 World Cup 2026 (Ảnh: FIFA).