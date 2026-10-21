U17 Việt Nam thua U18 FC Seoul trong trận đấu tập đầu tiên tại Hàn Quốc

U17 Việt Nam thi đấu với U18 FC Seoul trong trận đấu tập đầu tiên tại Hàn Quốc

Sáng 21.10 (giờ địa phương), đội tuyển U17 Việt Nam bước vào trận đấu tập đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, gặp U18 FC Seoul.

Đây là một trong những hoạt động chuyên môn quan trọng nhằm giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đồng thời tạo điều kiện để ban huấn luyện kiểm tra quá trình chuẩn bị cho sân chơi thế giới.

Đối đầu với đội bóng có độ tuổi lớn hơn, U17 Việt Nam gặp không ít khó khăn trước ưu thế về thể hình và thể lực của đối phương. Tuy nhiên, các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn nỗ lực tổ chức lối chơi, thực hiện những tình huống phối hợp và tìm kiếm cơ hội tiếp cận khung thành.

Nhằm đánh giá toàn diện lực lượng, nhà cầm quân người Brazil chủ động thử nghiệm nhiều phương án đội hình, tạo điều kiện để hầu hết cầu thủ được ra sân ở những thời điểm khác nhau.

Việc luân chuyển nhân sự cũng giúp ban huấn luyện quan sát khả năng thích ứng của từng vị trí khi đối diện với đối thủ có cường độ thi đấu cao.

Trong thế trận đó, U17 Việt Nam để đối phương ghi hai bàn trước khi tìm được cơ hội rút ngắn cách biệt. Từ một pha phối hợp ở trung lộ, Ngọc Sơn thoát xuống và bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Trần Mạnh Quân thực hiện thành công, ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển Việt Nam.

Dù vậy, U17 Việt Nam không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng. Những cơ hội tiếp theo chưa được tận dụng hiệu quả, trong khi U18 FC Seoul tiếp tục ghi bàn để khép lại trận đấu với chiến thắng 4-1.

Với tính chất của một trận đấu tập, kết quả không phải mục tiêu duy nhất mà ban huấn luyện hướng tới. Điều quan trọng hơn là khả năng kiểm nghiệm những phương án chiến thuật, đánh giá sự kết nối giữa các tuyến và xác định những điểm cần cải thiện trước khi bước vào các trận đấu chính thức.

Đặc biệt, việc thi đấu với đối thủ nhỉnh hơn về độ tuổi và thể chất giúp các cầu thủ U17 Việt Nam có thêm trải nghiệm trong những tình huống tranh chấp, xử lý bóng dưới áp lực và tổ chức phối hợp ở tốc độ cao.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ tiếp tục tập luyện tại Hàn Quốc trước khi bước vào trận đấu tập thứ hai, gặp U18 Cheonan City FC lúc 15 giờ 30 phút ngày 26.10 (giờ địa phương).

Những cuộc thử sức này được kỳ vọng sẽ giúp U17 Việt Nam từng bước hoàn thiện đội hình, nâng cao khả năng thích ứng và tích lũy sự tự tin trong quá trình hướng tới VCK FIFA U17 World Cup 2026.