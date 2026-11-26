Hiệp 1 chứng kiến sự chủ động và tính kỷ luật cao độ của các cầu thủ áo đỏ. Trước đại diện châu Phi sở hữu nền tảng thể lực và tốc độ vượt trội, U17 Việt Nam giữ cự ly đội hình hợp lý, phong tỏa hiệu quả các hướng tấn công của đối phương.

Cơ hội nguy hiểm nhất của hiệp 1 đến ở phút 27, khi Lê Trọng Đại Nhân tận dụng sai lầm hàng thủ Mali để thoát xuống đối mặt thủ môn, nhưng xử lý cầu toàn khiến cơ hội trôi qua tiếc nuối.

U17 Việt Nam để thua U17 Mali 0-2. Ảnh: VFF

Trong những phút cuối hiệp 1, sự xuất sắc của thủ môn Lý Xuân Hòa cùng pha lăn xả của Đăng Khoa giúp Việt Nam giữ sạch lưới trong 45 phút đầu.

Bước sang hiệp hai, U17 Mali gia tăng sức ép nghẹt thở để tìm bàn mở tỷ số. Phút 57, bước ngoặt trận đấu xuất hiện: Sacko tung đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự, tạo điều kiện cho Sanaba Keita thoát xuống dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số 1-0 cho Mali.

Nhận bàn thua, U17 Việt Nam dồn sức tìm bàn gỡ nhưng gặp khó khăn trước lối đá pressing tầm cao của đối phương. Đến phút 82, U17 Mali tổ chức phản công nhanh bên cánh trái, Keita căng ngang thuận lợi để Koita đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 2-0 cho đại diện Tây Phi.

Kết thúc 3 lượt trận, U17 Mali độc chiếm ngôi đầu bảng G với 9 điểm tuyệt đối. U17 Bỉ xếp thứ hai với 6 điểm sau chiến thắng 6-0 trước U17 New Zealand. U17 Việt Nam đứng thứ 3 bảng G với 1 điểm (hiệu số -3, ghi 5 bàn, thủng lưới 8 bàn).

Dù cơ hội đi tiếp gần như không còn, song hành trình của U17 Việt Nam tại VCK U17 World Cup 2026 vẫn ghi dấu mốc lịch sử sâu sắc. Đây là thành tích tốt nhất của một đội tuyển bóng đá 11 người Việt Nam tại đấu trường World Cup, khi giành được 1 điểm và ghi tới 5 bàn thắng trước các đối thủ mạnh như U17 Bỉ và U17 New Zealand.

Đội hình xuất phát của U17 Việt Nam

BXH G - FIFA U17 World Cup 2026

BXH các đội xếp thứ ba