🗣️ HLV Roland tự hào về tinh thần chiến đấu của học trò

U17 Việt Nam vừa có màn ra quân đầy nỗ lực tại U17 World Cup 2026. Trước U17 Bỉ, đội bóng được đánh giá vượt trội về chất lượng và đẳng cấp, thầy trò HLV Cristiano Roland thi đấu kiên cường, ghi 2 bàn thắng đẹp mắt nhưng không thể tránh khỏi thất bại sát nút 2-3.

U17 Việt Nam thi đấu kiên cường trước U17 Bỉ.

Hai pha lập công của U17 Việt Nam đều là những siêu phẩm, lần lượt được thực hiện bởi Sỹ Bách và Nguyễn Lực. Dù không giành được điểm số, màn trình diễn của các cầu thủ trẻ vẫn khiến HLV Cristiano Roland hài lòng và tự hào.

Sau trận đấu, HLV Cristiano Roland đánh giá cao sức mạnh của U17 Bỉ, đồng thời khẳng định ban huấn luyện đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để tìm ra phương án đối phó và khai thác điểm yếu của đối thủ. HLV trưởng U17 Việt Nam nhận định: “Đối thủ ngày hôm nay có chất lượng rất tốt và là một cái tên tầm cỡ hoàn toàn khác.

Tuy nhiên, chúng tôi đã có sự chuẩn bị về khả năng của đối thủ cũng như những điều có thể tận dụng trong trận đấu để ghi bàn”. Nhà cầm quân người Brazil đặc biệt hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò. U17 Việt Nam đã nỗ lực đến những phút cuối cùng, đồng thời tạo ra dấu ấn bằng 2 bàn thắng vào lưới đối thủ được đánh giá cao hơn.

“Các cầu thủ đã cố gắng hết mình. Tôi rất tự hào về những gì đội bóng thể hiện trên sân. Các em đã chơi hết sức và ghi được những bàn thắng vào lịch sử bóng đá Việt Nam. Vì vậy, các em chỉ đáng nhận được những lời khen ngợi”, HLV Cristiano Roland bày tỏ.

HLV Roland hài lòng với tinh thần thi đấu của U17 Việt Nam.

⚽ U17 Việt Nam cần cải thiện thể lực, khả năng chống sức ép

Bên cạnh những điểm tích cực, HLV Cristiano Roland cũng nhìn nhận U17 Việt Nam gặp khó khăn khi U17 Bỉ đẩy cao đội hình và gia tăng cường độ thi đấu sau bàn thắng đầu tiên. Theo HLV trưởng U17 Việt Nam, việc đối thủ chơi với tốc độ cao khiến đội bóng áo đỏ bộc lộ những khoảng trống, đặc biệt trong bối cảnh nền tảng thể lực chưa cho phép đội duy trì sự ổn định xuyên suốt trận đấu.

HLV Cristiano Roland phân tích: “Sau bàn thắng đầu tiên, đối thủ đẩy lên rất cao và đưa chúng tôi vào cường độ thi đấu rất nhanh. Thể lực cũng là vấn đề khó khăn. Khi đối thủ đẩy cao với cường độ lớn, chúng tôi để lộ những khe hở và họ đã tận dụng được”. Dù vậy, nhà cầm quân người Brazil vẫn đánh giá tích cực màn trình diễn của toàn đội, đặc biệt là tinh thần không bỏ cuộc và khả năng ghi 2 bàn vào lưới đối thủ mạnh.

🔥 Hướng đến trận tiếp theo, HLV Roland đề cao sức mạnh tập thể

Sau trận ra quân, U17 Việt Nam sẽ nhanh chóng phân tích lại màn trình diễn trước U17 Bỉ, rút kinh nghiệm và chuẩn bị chiến thuật cho trận đấu tiếp theo tại bảng G, gặp U17 New Zealand vào ngày 23/11. HLV Cristiano Roland khẳng định đội bóng sẽ tiếp tục tìm kiếm điểm yếu của đối thủ để khai thác, đồng thời nhấn mạnh không có cá nhân nào có thể giải quyết mọi vấn đề trên sân nếu thiếu sự hỗ trợ từ tập thể.

Chiến lược gia người Brazil sẽ trao đổi với toàn đội để các cầu thủ hiểu rõ điều gì cần làm vì lợi ích chung, thay vì chỉ tập trung vào một cá nhân. Tinh thần đoàn kết và sự đồng lòng tiếp tục là nền tảng trong cách vận hành của U17 Việt Nam.

“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Công việc hiện tại là nghiên cứu lại trận đấu hôm nay, rút kinh nghiệm và đưa ra chiến lược cho trận tiếp theo. Chúng tôi sẽ tìm những điểm yếu của đối thủ để phát huy”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Dù không thể có điểm trong ngày ra quân, U17 Việt Nam vẫn có quyền tự hào với màn trình diễn trước U17 Bỉ. Thất bại 2-3 cùng 2 bàn thắng đẹp mắt là trải nghiệm quý giá cho các cầu thủ trẻ ở sân chơi World Cup, đồng thời tiếp thêm động lực để đội hướng tới những trận đấu tiếp theo với quyết tâm cao nhất.