U17 Việt Nam 'thử lửa' với 5 đối thủ trước VCK U17 World Cup 2026

Theo VFF, sau một tháng tập luyện tại Hà Nội, U17 Việt Nam sẽ sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 19 đến 29.10. Tại đây, đội dự kiến thi đấu ba trận giao hữu với U16 Hàn Quốc, U17 Hàn Quốc và một đội U18 thuộc hệ thống K.League 1.

U17 Việt Nam sẽ thi đấu với những "quân xanh" chất lượng để chuẩn bị cho sân chơi thế giới

Đây là cơ hội để Ban huấn luyện kiểm tra năng lực, đánh giá sự tiến bộ của các cầu thủ và hoàn thiện phương án chiến thuật.

Tiếp đó, từ ngày 6 đến 9.11, đội tuyển sẽ tập huấn tại UAE với kế hoạch thi đấu giao hữu cùng U17 Fiji. Đối thủ này có những nét tương đồng với U17 New Zealand, đội cùng bảng G với Việt Nam tại World Cup.

Ngoài ra, VFF đang trao đổi với Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia về khả năng tổ chức trận giao hữu giữa hai đội U17. Nếu đạt được thỏa thuận, đây sẽ là cơ hội để U17 Việt Nam có thêm một trận tổng duyệt chất lượng trước giải đấu.

Tại FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Giải đấu diễn ra tại Qatar, với 48 đội chia thành 12 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội.

HLV Cristiano Roland cho biết, Ban huấn luyện đã nghiên cứu cả ba đối thủ, đồng thời đặt mục tiêu giúp các cầu thủ tập trung vào từng trận, khai thác điểm yếu của đối phương và phát huy khả năng của mình. Nhà cầm quân cũng duy trì kỷ luật sinh hoạt, nhắc nhở cầu thủ sử dụng mạng xã hội hợp lý để không bị phân tâm.

Chuỗi trận giao hữu sắp tới sẽ là bước chuẩn bị quan trọng để U17 Việt Nam hoàn thiện lối chơi, rèn bản lĩnh và sẵn sàng đối mặt những thử thách lớn tại đấu trường thế giới.