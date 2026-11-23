New Zealand bước vào trận đấu với áp lực lớn sau thất bại 0-3 trước Mali. Đội bóng này chưa thắng trận nào tại U17 World Cup kể từ khi đánh bại Canada 1-0 vào năm 2019. Trong khi đó, U17 Việt Nam tạo được dấu ấn ở trận ra quân dù thua Bỉ 2-3. Lê Sỹ Bách ghi bàn bằng pha đánh gót, còn Chu Ngọc Nguyễn Lực gây bất ngờ với cú đá phạt góc trực tiếp thành bàn.

Sau lượt trận đầu tiên, Mali dẫn đầu bảng G với 3 điểm và hiệu số +3, Bỉ xếp thứ hai với 3 điểm, hiệu số +1. U17 Việt Nam đứng thứ ba, trên New Zealand nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn. Theo thể thức giải, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 32 đội. Vì vậy, cuộc đối đầu trực tiếp giữa Việt Nam và New Zealand mang ý nghĩa quan trọng với cơ hội đi tiếp của cả hai, nhất là khi họ còn phải lần lượt gặp Mali và Bỉ ở lượt cuối.

U17 Việt Nam có trận đấu đầy cảm xúc trước New Zealand khi 3 lần bị đối thủ dẫn bàn, nhưng đều tìm được bàn gỡ để hòa 3-3. Ảnh: VFF

New Zealand khởi đầu tốt hơn và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 19. Matias Nunez căng ngang từ cánh trái, tạo điều kiện để Jack Clegg dứt điểm cận thành, đưa đội bóng châu Đại Dương vượt lên dẫn trước. U17 Việt Nam sau đó nỗ lực tìm bàn gỡ, tạo sức ép lên đối thủ nhưng chưa thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng trong hiệp một.

Sau giờ nghỉ, U17 Việt Nam đẩy cao đội hình và có bàn gỡ ở phút 49. Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện cú đá phạt trực tiếp từ cánh trái, đưa bóng vào góc gần khiến thủ môn New Zealand bất ngờ, không kịp phản ứng. Tuy nhiên, niềm vui của U17 Việt Nam chỉ kéo dài trong ít phút. Phút 52, hàng thủ chơi thiếu tập trung, để James Wenceslao thoát xuống bên cánh phải rồi tạt bóng cho John Woldegiorgis đánh đầu ghi bàn, giúp New Zealand tái lập thế dẫn trước.

U17 Việt Nam không bỏ cuộc và tiếp tục tìm kiếm bàn gỡ. Phút 59, Đại Nhân băng xuống đón đường chuyền của Nguyễn Lực rồi dứt điểm tung lưới New Zealand. Trọng tài biên ban đầu báo việt vị, nhưng U17 Việt Nam sử dụng quyền yêu cầu xem lại tình huống qua FVS. Sau khi kiểm tra video, trọng tài chính công nhận bàn thắng, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 2-2.

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao khi phút 65, Ethan Dyer đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc, lần thứ ba đưa New Zealand vượt lên dẫn trước. Trước đó, Anh Hào đã kịp thời ngăn chặn cú sút của Matias Nunez sau một pha phối hợp bên cánh. U17 Việt Nam lại đứng trước nguy cơ thất bại, nhưng vẫn kiên trì chiến đấu đến những giây cuối cùng. Phút bù giờ thứ hai, Duy Khang đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 3-3, giữ lại một điểm cho đội bóng áo đỏ.

Hai đội đều có cơ hội tạo nên khác biệt, khi New Zealand đưa bóng dội cột dọc. Dẫu chưa thể giành chiến thắng, màn rượt đuổi tỷ số với ba lần bị dẫn bàn rồi gỡ hòa cho thấy tinh thần chiến đấu của U17 Việt Nam. Một điểm giúp Việt Nam tiếp tục hy vọng đi tiếp, nhưng trận đấu cuối với Mali sẽ là thử thách quyết định.