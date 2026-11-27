Trước lượt trận cuối bảng G, U17 Việt Nam buộc phải giành chiến thắng mới có cơ hội góp mặt ở vòng 32 đội.

U17 Việt Nam khép lại giải đấu sau hành trình tại vòng bảng. Ảnh: VFF

Những kết quả từ các bảng đấu khác khiến cánh cửa đi tiếp trở nên hẹp hơn, khi các đội xếp thứ ba có thành tích thấp nhất đều đã đạt ít nhất 3 điểm, trong khi đại diện Việt Nam mới có 1 điểm. Đó là thử thách rất lớn, nhất là khi Mali sở hữu ưu thế rõ rệt về thể hình, thể lực và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Dù không thể giành kết quả như mong muốn, các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn cho thấy sự tập trung, kỷ luật và tinh thần không dễ khuất phục.

Hàng phòng ngự đã nỗ lực hạn chế sức ép từ đối thủ, trong khi toàn đội luôn tìm kiếm cơ hội tổ chức tấn công. Bước ngoặt đến ở phút 56, khi Keita ghi bàn mở tỉ số cho Mali. Đến phút 82, Koita ấn định chiến thắng 2-0, khép lại hy vọng đi tiếp của U17 Việt Nam.

Kết thúc vòng bảng, U17 Việt Nam đứng thứ ba bảng G với 1 điểm. Kết quả này chắc chắn để lại tiếc nuối, nhưng không nên trở thành thước đo duy nhất để đánh giá những gì các cầu thủ đã làm được.

Các cầu thủ Việt Nam đã có những va chạm bổ ích sau các trận đấu tại giải. Ảnh: VFF

Được góp mặt tại World Cup đã là trải nghiệm quý giá, giúp các cầu thủ trẻ cảm nhận rõ khoảng cách với những nền bóng đá hàng đầu, đồng thời nhận diện những điểm cần cải thiện về thể chất, tư duy chiến thuật và bản lĩnh thi đấu.

Điều quan trọng hơn cả là các cầu thủ không được đánh mất niềm tin sau thất bại. Những trải nghiệm ở World Cup sẽ trở thành hành trang quý báu nếu được chuyển hóa thành động lực tập luyện và hoàn thiện bản thân.

Mỗi cầu thủ cần tiếp tục nỗ lực tại câu lạc bộ, kiên trì theo đuổi mục tiêu và nuôi dưỡng khát vọng khoác áo các đội tuyển quốc gia.

World Cup 2026 đã khép lại với U17 Việt Nam nhưng hành trình trưởng thành của những chàng trai trẻ vẫn còn dài. Thất bại hôm nay có thể là bài học để ngày mai các cầu thủ trẻ trở lại mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và tiến xa hơn trên con đường bóng đá chuyên nghiệp.